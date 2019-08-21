Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
Памела Андерсон
Фото: imdb
Кинозвезда рассказала о подробностях личной жизни
52-летняя Памела Андерсон вспомнила времена, когда снималась в сериале «Спасатели Малибу». Актриса считает, что знаменитому красному бикини она обязана карьерой.
«Вы не поверите, но ко мне до сих пор подходят люди с похожими купальниками и просят расписаться на них. Часто они очень большого размера. Тогда мне приходится объяснять, что мой купальник был очень маленький. Просто он эластичный и обтягивал мое тело», – смеется Памела.
Фотомодель заметила, что узнаваемый «костюм» она любит примерить даже на свидания. «Не всегда, только для особых случаев. Но, да, иногда я надеваю его под платье, а потом снимаю и смотрю на реакцию партнера. Многим это очень нравится», – кокетливо сообщила она.