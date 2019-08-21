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    Шоу-биз

    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник

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    <p>Памела Андерсон</p> <p>Фото: imdb</p> - Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник

    Памела Андерсон

    Фото: imdb

    Кинозвезда рассказала о подробностях личной жизни

    52-летняя Памела Андерсон вспомнила времена, когда снималась в сериале «Спасатели Малибу». Актриса считает, что знаменитому красному бикини она обязана карьерой.

    «Вы не поверите, но ко мне до сих пор подходят люди с похожими купальниками и просят расписаться на них. Часто они очень большого размера. Тогда мне приходится объяснять, что мой купальник был очень маленький. Просто он эластичный и обтягивал мое тело», – смеется Памела.

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    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Памела Андерсон соблазняет мужчин, надевая на свидания красный купальник
    Фото: imdb

    Фотомодель заметила, что узнаваемый «костюм» она любит примерить даже на свидания. «Не всегда, только для особых случаев. Но, да, иногда я надеваю его под платье, а потом снимаю и смотрю на реакцию партнера. Многим это очень нравится», – кокетливо сообщила она.

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    актриса
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