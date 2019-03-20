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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус

    Кинозвезда выступила не только как модель, но и как приглашенный редактор

    44-летняя актриса Пенелопа Крус снялась для апрельского номера испанского Vogue. Издание представило две обложки в своем официальном аккаунте в Instagram. На одной из них актриса позирует в твидовом красном пиджаке от Chanel из коллекции осень-зима 1983/1984.

    Этот снимок стал результатом ее сотрудничества с двумя культовыми персонами из фэшн-индустрии: скончавшимся в прошлом месяце дизайнером Карлом Лагерфельдом и известным фотографом Питером Линдбергом.

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    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца
    Пенелопа Крус снялась в чувственной фотосессии для глянца

    На втором кадре Пенелопа отдала дань уважения другому люксовому бренду - Versace. Актриса облачилась в оригинальное платье на одно плечо авторства знаменитого итальянского дизайнера Донателлы Версаче.

    «В прошлом году Донателла очень помогла мне в подготовке к съемкам сериала «Американская история преступлений. Убийство Джанни Версаче». После этого я стала восхищаться ей и любить ее еще больше. Модный дом всегда был очень щедр ко мне, и это было прекрасной возможностью в очередной раз отдать ему дань уважения», - призналась она.

     

    знаменитости актриса Пенелопа Крус
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