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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус

    Модные критики пришли в восторг от двух нарядов звезды

    45-летняя Пенелопа Крус представила на Венецианском кинофестивале свою новую актерскую работу. Супруга 50-летнего Хавьера Бардема посетила знаменитый киносмотр ради премьеры фильма «Осиная сеть». Это шпионский триллер, в котором артистка сыграла одну из главных ролей.

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    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
    Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции

    На дневную встречу с журналистами испанская актриса пришла в роскошном наряде лазурного цвета от Chanel.

    На вечерней премьере картины Крус поразила зрителей своим роскошным нарядом от того же модного бренда. Актриса выбрала белое платье, напоминающее подвенечное.

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    актриса Пенелопа Крус
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