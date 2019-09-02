Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции
Пенелопа Крус
Модные критики пришли в восторг от двух нарядов звезды
45-летняя Пенелопа Крус представила на Венецианском кинофестивале свою новую актерскую работу. Супруга 50-летнего Хавьера Бардема посетила знаменитый киносмотр ради премьеры фильма «Осиная сеть». Это шпионский триллер, в котором артистка сыграла одну из главных ролей.
На дневную встречу с журналистами испанская актриса пришла в роскошном наряде лазурного цвета от Chanel.
На вечерней премьере картины Крус поразила зрителей своим роскошным нарядом от того же модного бренда. Актриса выбрала белое платье, напоминающее подвенечное.
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