Пенелопа Крус в роскошных нарядах стала звездой кинофестиваля в Венеции



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Пенелопа Крус

Модные критики пришли в восторг от двух нарядов звезды

45-летняя Пенелопа Крус представила на Венецианском кинофестивале свою новую актерскую работу. Супруга 50-летнего Хавьера Бардема посетила знаменитый киносмотр ради премьеры фильма «Осиная сеть». Это шпионский триллер, в котором артистка сыграла одну из главных ролей.

На дневную встречу с журналистами испанская актриса пришла в роскошном наряде лазурного цвета от Chanel.

На вечерней премьере картины Крус поразила зрителей своим роскошным нарядом от того же модного бренда. Актриса выбрала белое платье, напоминающее подвенечное.

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