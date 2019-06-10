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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье

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    Пенелопа Крус - Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус

    45-летняя Пенелопа Крус посетила торжественный ужин, который прошел в лондонском ателье Swarovski

    Звезда Голливуда выбрала нежный и романтичный образ для появления на светском вечере. Она надела кружевное макси-платье цвета слоновой кости с высоким разрезом. Яркой деталью образа актрисы стали массивные украшения с кристаллами голубого цвета.

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    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье
    Пенелопа Крус восхитила выходом в шикарном кружевном платье

    Глубокое декольте сместило акцент на роскошное колье звезды. Волосы Пенелопы стилисты традиционно оставили распущенными, уложив их на косой пробор.

    Недавно Пенелопа Крус блистала в Каннах. Она пришла в нежном образе на премьеру фильма Альмодовара с участием Бандераса. Ранее актриса в ярких образах представила коллекцию сумок.

     

    актриса Пенелопа Крус
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