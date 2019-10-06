Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере



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Пенелопа Крус Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

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45-летняя Пенелопа Крус стала звездой Нью-Йоркского кинофестиваля. Актриса пришла на премьерный показ триллера «Осиная сеть». Испанская актриса надела макси-платье французского модного дома Chanel, амбассадором которого звезда давно является. Черное платье из ткани с эффектом «жидкого металла» оставило открытым плечи знойной брюнетки.

Последним штрихом ансамбля стал золотой клатч и серьги-хулахупы. Пенелопа не стала нагружать свой образ дополнительными аксессуарами и насыщенным макияжем.