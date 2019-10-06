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    Шоу-биз

    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере

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    <p>Пенелопа Крус</p> <p>Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/</p> - Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере

    Пенелопа Крус

    Фото: instagram.com/penelopecruzoficial/

    Стилисты подчеркнули природную красоту супруги Хавьера Бардема

    45-летняя Пенелопа Крус стала звездой Нью-Йоркского кинофестиваля. Актриса пришла на премьерный показ триллера «Осиная сеть». Испанская актриса надела макси-платье французского модного дома Chanel, амбассадором которого звезда давно является. Черное платье из ткани с эффектом «жидкого металла» оставило открытым плечи знойной брюнетки.

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    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере
    Пенелопа Крус выбрала платье из «жидкого металла» для появления на премьере

    Последним штрихом ансамбля стал золотой клатч и серьги-хулахупы. Пенелопа не стала нагружать свой образ дополнительными аксессуарами и насыщенным макияжем.

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    актриса Пенелопа Крус
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