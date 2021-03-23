Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue

По словам Хилтон, она долго потом не могла восстановить естественный цвет своих бровей

Неприятными воспоминания звезда поделилась в новом эпизоде своего подкаста This is Paris. В разговоре Пэрис призналась, что пошла на жертвы ради фотосессии журнала Vogue, которые, собственно, не оправдались.

«У нас была фотосессия, и они сказали: «Мы обесцветим тебе брови. Это будет запредельно, это настоящая высокая мода». Там был очень крутой фотограф, мне было неловко. Поэтому я сказала: «Ну ладно, давайте». В итоге я стала выглядеть как инопланетянин, мой лоб стал огромным. Я выглядела ужасно», — поделилась Хилтон, отметив, что та фотосессия не имела большого успеха.

По словам Хилтон, она долго потом не могла восстановить естественный цвет своих бровей.

«Я покрасила их, и они стали оранжевыми. Еще покрасила — стали красными. Потом черными. Это был настоящий кошмар», — рассказала Пэрис.

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