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    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue

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    Модель Пэрис Хилтон - Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue
    Модель Пэрис Хилтон

    По словам Хилтон, она долго потом не могла восстановить естественный цвет своих бровей

    Неприятными воспоминания звезда поделилась в новом эпизоде своего подкаста This is Paris. В разговоре Пэрис призналась, что пошла на жертвы ради фотосессии журнала Vogue, которые, собственно, не оправдались.

    «У нас была фотосессия, и они сказали: «Мы обесцветим тебе брови. Это будет запредельно, это настоящая высокая мода». Там был очень крутой фотограф, мне было неловко. Поэтому я сказала: «Ну ладно, давайте». В итоге я стала выглядеть как инопланетянин, мой лоб стал огромным. Я выглядела ужасно», — поделилась Хилтон, отметив, что та фотосессия не имела большого успеха.

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    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue
    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue
    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue
    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue
    Пэрис Хилтон рассказала, как ее подставили на фотосессии для Vogue

    По словам Хилтон, она долго потом не могла восстановить естественный цвет своих бровей.

    «Я покрасила их, и они стали оранжевыми. Еще покрасила — стали красными. Потом черными. Это был настоящий кошмар», — рассказала Пэрис.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные Пэрис Хилтон шоу-бизнес
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