Режиссер драматического сериала «Крепостная» рассказал о самом сложном моменте съемочного процесса



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Всего несколько часов осталось до премьеры нового украинского сериала

13 месяцев съемок, больше 200 персонажей, локации по всей Украине, лучшие актеры современности, больше 200 отшитых платьев, прически, которые вызывают только восхищение.

Над сериалом работали два режиссера-постановщика: Феликс Герчиков и Максим Литвинов. И два оператора-постановщика: Сергей Ревуцкий и Алексей Ламах. Мы спросили у Максима о самой сложной съемке в таком масштабном проекте.

«Их было много, но все трудности преодолеваются. Например, съемка бала. Мы снимали в настоящем зале киевских богачей – особняке Якова Полякова. Было много реконструкторов (люди, которые восстанавливают определенные события из прошлого, например, танцы того времени), играл живой оркестр, мы затащили огромный съемочный кран в помещение. Плюс ко всему много сложных диалогов во время танцев. Конечно, с одного дубля ничего не получится. Не так просто говорить текст 19 века во время танца, не будучи профессиональными танцорами. А актеры должны танцевать хорошо – 19 век, дворяне, они же все вальсируют с детства, - с улыбкой вспоминает Максим. – Потом все кадры нужно склеить правильно. Более того, не забываем о живом оркестре. Если актеры съехали и начали чуть позже говорить текст, то по звуку я уже не смонтирую. Мне нужно склеивать по фазам движения, по танцам, по игре актеров, по музыке. Это сложнее, чем выглядит потом на экране».

Но Максим уверен, что съемки диалогов двух персонажей снимать даже сложнее, чем сцены с огромным количеством массовки. Ведь, когда два актера сидят друг напротив друга, разговаривают, и ничего больше нет, то спрятаться не за что. Сцена должна получиться идеально.

Как ранее сообщал Scotch, телезрители увидят не только весьма увлекательную сюжетную линия популярных украинских актеров, но и множество исторических украинских мест: Киево-Печерская лавра, Шоколадный домик, особняк Уваровых, усадьба Чечеля в Самчиках, музей Пирогова в Виннице, музей под открытым небом в Переяслав-Хмельницком, особняк Якова Полякова, замок Вишневецких, Житомирская областная филармония, дворцово-парковый комплекс «Качановка» и другие.

Премьера сериала состоится сегодня вечером на телеканале Стб.