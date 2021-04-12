Песни закончились? Ирина Федишин в обтягивающем платье похвасталась грудью
Певица показала видео, которое сделала в гримерке
Популярная украинская певица Ирина Федишин вызвала фурор новым сексуальным образом.
В фотоблоге звезда запостила видео, которое сделала в гримерке. В ролике артистка с ярким макияжем демонстрирует фигуру в обтягивающем белом платье с декольте. Исполнительница похвасталась грудью и плоским животиком.
«Сегодня снова на съемках!!!», — прокомментировала Федишин.
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