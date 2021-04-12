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    Песни закончились? Ирина Федишин в обтягивающем платье похвасталась грудью

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    Певица Ирина Федишин - Песни закончились? Ирина Федишин в обтягивающем платье похвасталась грудью
    Певица Ирина Федишин
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Певица показала видео, которое сделала в гримерке

    Популярная украинская певица Ирина Федишин вызвала фурор новым сексуальным образом.

    В фотоблоге звезда запостила видео, которое сделала в гримерке. В ролике артистка с ярким макияжем демонстрирует фигуру в обтягивающем белом платье с декольте. Исполнительница похвасталась грудью и плоским животиком.

    «Сегодня снова на съемках!!!», — прокомментировала Федишин.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: певица Ирина Федишин
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