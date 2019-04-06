6 апреля – день рождения Ирины Билык: топ-10 клипов певицы

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Ирина Билык

Главные факты биорафии знаменитой украинской артистки

Сегодня, 6 апреля знаменитой украинской певице Ирине Билык исполняется 49 лет. Она не сходит со сцены уже около 30 лет. За эти годы звезда выпустила около полусотни клипов, собрала целый ряд престижных наград, снялась в нескольких фильмах, а также удостоилась многих наград и званий, пишет «Главком».

Ирина Билык родилась в 1970 году в Киеве. Ее родители были авиаинженерами. Брат Сергей, когда вырос, стал юристом. А сама Ирочка в пятилетнем возрасте начала танцевать, потом — петь, выступала в детском ансамбле «Солнышко», а позже ходила в музыкальную студию втайне от родителей, занимаясь на пианино у соседей. В юности начала преподавать музыку детям. При этом о большой сцене она тогда и не мечтала.

Ирина Билык в детстве

Первое серьезное выступление в ее жизни состоялось, когда ей было уже 19 лет. Ирина приняла участие в фестивале «Червона Рута». Там познакомилась с группой «Аякс», в том числе и с Юрием Никитиным, с которым начала жить гражданским браком. Вскоре они вместе создали группу «Цей дощ надовго». А в 1992 году артистка отправилась в Витебск на «Славянский базар» от Украины. В том же году она записала первую песню «Лише твоя», а затем выиграла «Песенный Вернисаж».

В 1994 году она попробовала себя в качестве ведущей на Первом национальном телеканале. Тогда же начала давать концерты во дворце «Украина» и провела первый гастрольный тур на всю страну за период украинской независимости.

Ирина Билык в юности

Параллельно Билык принимала участие в фотосессия в качестве модели, а также начала выпускать свои первые клипы. В 1996 году Билык пригласили открыть фестиваль «Таврийские игры». Именно на этом форуме она удостоилась призов «Исполнительница года» и «Песня года». В том же году она стала Заслуженной артисткой Украины.

В 2002 году Билык выпустила польскоязычный альбом с весьма лаконичным названием Bilyk и даже обдумывала перспективы переезда в Польшу.

Ирина Билык в молодости

В 2003 году Ирина выпустила альбом «Країна» и отправилась в масштабный концертный тур по городам Украины. Первый русскоязычный альбом в карьере артистки под названием «Любовь. Яд» серьезно повлиял на популярность певицы в России, сделав ее одной из наиболее востребованных артисток.

В 2004 году Ирина исполнила роль иностранной певицы в мюзикле «Сорочинская ярмарка». В рамках выступления она исполнила ставшую хитом песню «Побегу по радуге».

Напряжение в отношения России и Украины, которое началось в 2013 году, серьезно повлияло на карьеру Билык. Артистка в последние годы продолжала свою концертную деятельность в стране-агрессоре и даже выступила в аннексированном Крыму. Из-за этого патриотично настроенные активисты угрожали сорвать ее концерт во Львове во время нынешнего всеукраинского тура «Без грима. Лучшее. О любви».

Лучшие клипы Ирины Билык: