Певица Руслана растрогала фанатов фото с мамой

Артистка чувственно поздравила родного человека с днем рождения

Украинская певица Руслана 7 января празднует не только Рождество, но и день рождения своей мамы.

По этому случаю на странице в Instagram артистка обнародовала нежные фото с именинницей и адресовала родному человеку теплые поздравительные слова.

«Сегодня день рождения моей несравненной мамы! Маме! Ты родилась под волшебной звездой! На Рождество! И всю жизнь ты для меня была тем лучиком света, который давал и дает мне невероятную силу любить этот мир, эту жизнь и всех людей сердцем! Ты научила меня любить и отдавать свет! Ты — моя звезда!», — написала артистка.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали маме звезды крепкого здоровья и море позитива.

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«Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.