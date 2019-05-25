Питбуль из нового фильма Тарантино получил «Собачью пальмовую ветвь»



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Награду, кожаный ошейник с надписью Palm Dog, принял режиссер

На Каннском кинофестивале вручили «Собачью пальмовую ветвь» (Palm Dog) – приз, который вручает международное жюри кинокритиков с 2001 года.

Награды удостоился питбуль из фильма «Однажды…в Голливуде». Получать награду — кожаный ошейник с надписью Palm Dog — вместе с псом пришел режиссер картины Квентин Тарантино.

В прошлом году «Собачью пальмовую ветвь» получили собаки-актеры из фильма Маттео Гарроне «Догмэн». Также эту награду ранее получили белый пудель Эйнштейн, сыгравший в «Истории семьи Мейровиц» Ноя Баумбаха, английский бульдог из фильма Джима Джармуша «Патерсон» и джек-рассел из «Артиста».