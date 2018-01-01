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    В сети показали, как Дуэйн Джонсон сражается с мутантами

    Создатели «Рэмпейджа» опубликован второй трейлер
    В сети появился второй трейлер к приключенческому фильму «Рэмпейдж» режиссера Брэда Пейтона, основанный на серии классических видеоигр 80-ых с одноименным названием. Картина рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи (Дуэйн Джонсон), который общается с разумной гориллой-альбиносом Джорджем. Вследствие генетического эксперимента
    • Сьогодні, 18:04
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    &nbsp;Дуэйн Джонсон
     Дуэйн Джонсон

    Создатели «Рэмпейджа» опубликован второй трейлер

    В сети появился второй трейлер к приключенческому фильму «Рэмпейдж» режиссера Брэда Пейтона, основанный на серии классических видеоигр 80-ых с одноименным названием.

    Картина рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи (Дуэйн Джонсон), который общается с разумной гориллой-альбиносом Джорджем. Вследствие генетического эксперимента добродушный примат превращается в озверевшее чудовище огромных размеров. Такие мутации произошли также с волком и крокодилом. Монстры начинают сражаться друг с другом за превосходство, в то время как Окойи вместе с генетическим инженером (Наоми Харрис) пытается найти противоядие и спасти планету от глобальной катастрофы. 

    Напомним, что Дуэйн Джонсон получил звезду на Аллее славы Голливуда.
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