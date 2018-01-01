В сети показали, как Дуэйн Джонсон сражается с мутантами

Создатели «Рэмпейджа» опубликован второй трейлер

В сети появился второй трейлер к приключенческому фильму «Рэмпейдж» режиссера Брэда Пейтона, основанный на серии классических видеоигр 80-ых с одноименным названием. Картина рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи (Дуэйн Джонсон), который общается с разумной гориллой-альбиносом Джорджем. Вследствие генетического эксперимента



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Дуэйн Джонсон

Создатели «Рэмпейджа» опубликован второй трейлер

В сети появился второй трейлер к приключенческому фильму «Рэмпейдж» режиссера Брэда Пейтона, основанный на серии классических видеоигр 80-ых с одноименным названием.

Картина рассказывает о приматологе Дэвисе Окойи (Дуэйн Джонсон), который общается с разумной гориллой-альбиносом Джорджем. Вследствие генетического эксперимента добродушный примат превращается в озверевшее чудовище огромных размеров. Такие мутации произошли также с волком и крокодилом. Монстры начинают сражаться друг с другом за превосходство, в то время как Окойи вместе с генетическим инженером (Наоми Харрис) пытается найти противоядие и спасти планету от глобальной катастрофы.