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    45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка

    Актриса долго пыталась стать матерью
    Голливудская звезда Камерон Диаз, которая в 2015 году вышла замуж за Бенджи Мэддена, ждет первого ребенка. Супруги уже неоднократно пытались стать родителями, но до недавнего времени им это не удавалось. «Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо.
    • Сьогодні, 12:46
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    Камерон Диаз
    Камерон Диаз

    Актриса долго пыталась стать матерью

    Голливудская звезда Камерон Диаз, которая в 2015 году вышла замуж за Бенджи Мэддена, ждет первого ребенка. Супруги уже неоднократно пытались стать родителями, но до недавнего времени им это не удавалось.

    «Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!», - сообщил источник, близкий к знаменитости.

    Пресса уточняет, что муж Диаз поддерживает ее в будущем материнстве. Еще недавно они планировали обратиться к услугам суррогатной матери. Первые снимки беременной актрисы, сделанные папарацци, появились на ресурсе RadarOnline:

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    45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка
    45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка
    45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка
    45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка

    Как сообщалось ранее, муж Диаз, фронтмен рок-группы Good Charlotte, после свадьбы решил сделать любимой оригинальный подарок и набил тату с ее именем на все тело.

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    Джерело: ТСН

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