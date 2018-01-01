45-летняя актриса Камерон Диаз ждет первого ребенка

Актриса долго пыталась стать матерью

Голливудская звезда Камерон Диаз, которая в 2015 году вышла замуж за Бенджи Мэддена, ждет первого ребенка. Супруги уже неоднократно пытались стать родителями, но до недавнего времени им это не удавалось. «Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо.



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Камерон Диаз

Актриса долго пыталась стать матерью

Голливудская звезда Камерон Диаз, которая в 2015 году вышла замуж за Бенджи Мэддена, ждет первого ребенка. Супруги уже неоднократно пытались стать родителями, но до недавнего времени им это не удавалось.

«Ее путь к материнству был тяжелым. В какой-то момент она подумала, что никогда не сможет родить. Однако она не сдавалась и произошло чудо. Благодаря ЭКО она забеременела!», - сообщил источник, близкий к знаменитости.

Пресса уточняет, что муж Диаз поддерживает ее в будущем материнстве. Еще недавно они планировали обратиться к услугам суррогатной матери. Первые снимки беременной актрисы, сделанные папарацци, появились на ресурсе RadarOnline:

Как сообщалось ранее, муж Диаз, фронтмен рок-группы Good Charlotte, после свадьбы решил сделать любимой оригинальный подарок и набил тату с ее именем на все тело.

Джерело: ТСН