По скандальной книге о президентстве Дональда Трампа снимут сериал
- Вчора, 22:22
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Компания Endeavor Content поспешила приобрести права на экранизацию книги Майкла Вулффа.
Компания Endeavor Content приобрела права на экранизацию книги американского журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе», которая посвящена первому году правления нынешнего президента США. Как пишет The Hollywood Reporter, сделку оценивают в «семизначную сумму».
Книга Майкла Вулффа поступила в продажу 5 января и с тех пор занимает лидирующие позиции в списке самых продаваемых изданий. Ее первый тираж — 150 тысяч экземпляров — уже распродан, вскоре планируют выпустить еще миллион. Такая популярность книги обусловлена, в частности, реакцией самого Дональда Трампа: он обвинял Майкла Вулффа во лжи, а адвокаты президента даже пытались препятствовать выпуску книги, угрожая издательству судебными исками.
«Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе» — это хроника происходившего в официальной резиденции президента США в первый год правления Дональда Трампа. Майкл Вулфф в течение нескольких месяцев имел доступ в Белый дом, где общался с сотрудниками президентской администрации. В общей сложности он провел около 200 интервью.
Джерело: Bird In Flight