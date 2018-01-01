Победила рак: После продолжительной болезни Шэннен Доэрти возвращается на экраны

Шэннен Доэрти в 2018 году можно искренне поздравлять

Актриса не только выглядит счастливой и цветущей на фоне ремиссии онкологического заболевания, но и, победив рак, с триумфом вернулась на ТВ. Новым проектом с участием звезды «Зачарованных» стал сериал «Смертельное влечение», создатели которого уже представили первый трейлер. «Смертельное влечение» - это



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Шэннен Доэрти в 2018 году можно искренне поздравлять

Актриса не только выглядит счастливой и цветущей на фоне ремиссии онкологического заболевания, но и, победив рак, с триумфом вернулась на ТВ. Новым проектом с участием звезды «Зачарованных» стал сериал «Смертельное влечение», создатели которого уже представили первый трейлер.

«Смертельное влечение» - это насчитывающий 10 серий ремейк одноименной комедии 1988 года, премьера которого на кабельном канале Paramount Network состоится 7 марта 2018. События сериала развернутся в современной школе, верховодит которой влиятельное трио в лице темнокожей лесбиянки, толстухи и трансгендера. Главная героиня, Вероника Сойер, и ее бойфренд решают отомстить популярной троице, которая унижает остальных.

Джерело: popcornnews