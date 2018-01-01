Комедия «Свингеры» собрала 20,4 млн грн. за три недели проката

Фильм утверждается в статусе одной из самых успешных украинских премьер

Украинская комедия «Свингеры» за три недели в кинотеатрах собрала 20,41 млн грн. Общая аудитория фильма составила 251,5 тыс. зрителей, сообщает «Главком». Таким образом, в течение третьей недели проката лента пополнила свои сборы почти на 3 млн. грн. Как сообщалось ранее, за первый уикенд касса «Свингеров»

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Свингеры

Фильм утверждается в статусе одной из самых успешных украинских премьер

Украинская комедия «Свингеры» за три недели в кинотеатрах собрала 20,41 млн грн. Общая аудитория фильма составила 251,5 тыс. зрителей, сообщает «Главком».

Таким образом, в течение третьей недели проката лента пополнила свои сборы почти на 3 млн. грн. Как сообщалось ранее, за первый уикенд касса «Свингеров» составила 10,8 млн грн.

Для сравнения: один из наиболее успешных украинских фильмов последних лет «Киборги» Ахтема Сеитаблаева собрал 20,448 млн грн. за четыре недели проката.

Главные роли в картине исполнили Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский. Лента рассказывает о состоятельном альфа-самце Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны – гламурной светской львицы. Она больше его самого любит деньги мужа и хочет стать дизайнером пижам за его счет. Между тем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей: его жена Ирина в халате и бигуди требует секса, на который у него нет ни сил, ни желания. 10 лет рутины в браке убили любую страсть в этой паре.

Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту – свингерскому вечеру. Что будет, если эти пары поменяются партнерами? Между тем 30-летнюю учительницу английского Свету выставил обнаженной на балкон любовник, когда его жена внезапно вернулась в квартиру. Спасти и обогреть ее может только сосед по балкону Денис. Но вечер перестает быть томным, когда на пороге у Дениса появляется продюсер Эдуард.