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    Комедия «Свингеры» собрала 20,4 млн грн. за три недели проката

    Фильм утверждается в статусе одной из самых успешных украинских премьер
    Украинская комедия «Свингеры» за три недели в кинотеатрах собрала 20,41 млн грн. Общая аудитория фильма составила 251,5 тыс. зрителей, сообщает «Главком». Таким образом, в течение третьей недели проката лента пополнила свои сборы почти на 3 млн. грн. Как сообщалось ранее, за первый уикенд касса «Свингеров»
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 12:02
    • Розсилка
    Свингеры
    Свингеры

    Фильм утверждается в статусе одной из самых успешных украинских премьер

    Украинская комедия «Свингеры» за три недели в кинотеатрах собрала 20,41 млн грн. Общая аудитория фильма составила 251,5 тыс. зрителей, сообщает «Главком».

    Таким образом, в течение третьей недели проката лента пополнила свои сборы почти на 3 млн. грн. Как сообщалось ранее, за первый уикенд касса «Свингеров» составила 10,8 млн грн.

    Для сравнения: один из наиболее успешных украинских фильмов последних лет «Киборги» Ахтема Сеитаблаева собрал 20,448 млн грн. за четыре недели проката.

    Главные роли в картине исполнили Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский. Лента рассказывает о состоятельном альфа-самце Игоре, который скучает в компании своей девушки Илоны – гламурной светской львицы. Она больше его самого любит деньги мужа и хочет стать дизайнером пижам за его счет. Между тем в хрущевку возвращается с работы врач-пульмонолог Андрей: его жена Ирина в халате и бигуди требует секса, на который у него нет ни сил, ни желания. 10 лет рутины в браке убили любую страсть в этой паре.

    Игорь и Ирина подстрекают своих партнеров прибегнуть к сексуальному эксперименту – свингерскому вечеру. Что будет, если эти пары поменяются партнерами? Между тем 30-летнюю учительницу английского Свету выставил обнаженной на балкон любовник, когда его жена внезапно вернулась в квартиру. Спасти и обогреть ее может только сосед по балкону Денис. Но вечер перестает быть томным, когда на пороге у Дениса появляется продюсер Эдуард.

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