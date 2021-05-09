Победительница «Танцев со звездами» в бикини устроила жаркую фотосессию

Танцовщица засветила фигуру в купальнике через полгода после рождения сына

Известная хореограф, победительница «Танцев со звездами» Илона Гвоздева отправилась на отдых в Турцию.

В своем Инстаграме звезда, которая полгода назад второй раз стала мамой, опубликовала фото, на котором показала свою фигуру в купальнике.

Так, на снимке Илона в коричневом бикини позирует на пляже, эротично изогнувшись на песке и демонстрируя изгибы своего тела.

Под фото танцовщица поделилась описанием женщины, рожденной под знаком Льва.

«Женщина Лев — царица всей Вселенной. Она звезда, бриллиант, которым простые смертные могут любоваться, но только не трогать. Все это самолюбие каким-то невероятным способом помещается в 60 килограмм, и портят жизнь всем другим женщинам. Несмотря на ожесточенную любовь к независимости, Львица отличная жена, мама и хозяйка .... Читая свою характеристику, понимаю, что идеально отвечаю своему знаку зодиака», — отметила Илона.

instagram.com/ilonagvozdeva/

Поклонники оценили горячий снимок звезды, отметив, что она имеет роскошный вид.

Ранее «Скотч» сообщал, что американские ученые доказали любовь кошек к воображаемым коробкам.

Чтобы протестировать визуальное восприятие кошек, специалисты провели эксперимент. Владельцы кошек должны были разместить на полу специальный квадрат Каниши, который создают иллюзию этой геометрической фигуры за счет четырех уголков, и наблюдать за поведением кошек. Рядом располагался обычный квадрат со сплошными сторонами из клейкой ленты.