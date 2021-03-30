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    Победителя «Голоса страны» госпитализировали с коронавирусом вслед за мамой

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    Певец Роман Сасанчин - Победителя «Голоса страны» госпитализировали с коронавирусом вслед за мамой
    Певец Роман Сасанчин

    Победитель вокального шоу записал видео с больничной койки

    Победитель вокального шоу «Голос страны» Роман Сасанчин, мама которого тяжело болеет на коронавирус, сообщил, что также подхватил коронавирус.

    На своей странице в Инстаграме исполнитель опубликовал видео, снятое на больничной койке, на которой видно, что он находится под капельницей.

    В ролике Роман отметил, что состояние его больной матери, к сожалению неизменно, а вот у него несколько изменилось. Артист заявил, что также заболел коронавирус и находится в больнице, где проходит курс лечения.

    «Хочу поблагодарить кто поддерживает маму, у нее к сожалению ничего не изменилось, но изменилось у меня. Теперь еще и я болен. Еще пока Слава Богу в начале удалось обратиться к врачам. Теперь прохожу курс лечения. Спасибо за поддержку и надеюсь, что все закончится хорошо», — заявил Сасанчин.

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    Публикация от Роман Сасанчин (@sasanchyn_official)

    «Спасибо всем, кто поддерживает сейчас мою семью, кто молится, интересуется, и не оставляет нас одинокими. Берегите себя и своих родных», - отметил в видео артист.

    Поклонники Романа выдала ему и его матери искренние пожелания скорейшего выздоровления.

    Ранее «Скотч» показывал подборку самых смешных шуток про аварию в Суэцком канале.

    23 марта панамский контейнеровоз Ever Given, идущий из Китая в нидерландский порт Роттердам, застрял в Суэцком канале. Инцидент полностью парализовал движение и создал пробку, в которую попали более 300 кораблей. И пока страховые компании подсчитывают убытки, а экономисты пытаются предугадать, как скажется авария на мировой экономике, пользователи соцсетей делают то, что у них получается лучше всего, — мемы.

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    Теги: шутки курьез
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