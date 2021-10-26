Поцеловал лысину и ответил на вопрос, чей Крым. Скандальный украинский продюсер дал интервью Гордону

Создатель «Грибов» не знает, как на этот вопрос можно отвечать по-другому

Известный украинский продюсер, создатель таких успешных проектов, как группы «Quest Pistols» и «Грибы» Юрий Бардаш в интервью Дмитрию Гордону заявил, что считает временно оккупированный Россией Крым украинской территорией.

«Я вам вопрос "чей Крым?" не задам. Я вас спрошу: вы для себя поняли, чей Крым?» – обратился Гордон к Бардашу.

«Спасибо за вопрос. Потому что в слове "поняли" есть определенный период времени, который должен быть для осознания. Это 100%. Для меня Крым, конечно же, украинский. Всегда им был и должен оставаться. Это факт. Как может быть по-другому? Пришли люди, забрали... Ну, то есть типа?» – сказал музыкант.

Он подчеркнул, что не знает, как на этот вопрос можно отвечать по-другому.

Ранее Юрий Бардаш заявлял, что в Украине «притесняют русскоязычное население».

«Сейчас такая ситуация, что запретили или отменили, я не знаю как это назвать, все русские школы. В Украине, ну не знаю, 50% или 45, или 60 русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина их страна родная, но язык их русский. И как бы чувствуется давление, жесткое давление на этих людей. И вроде бы как, что-то хочешь сказать – ты сразу сепаратист, сразу ватник. Или вышиватник. Я не знаю, столько напридумывали этих слов», – заявил он.

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