  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Актер Алек Болдуин с женой - Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    Актер Алек Болдуин с женой
    instagram.com/hilariabaldwin/

    Жена Болдуина Хилария после ЧП на съемках заявила, что шокирована происшествием

    Супруга американского актера Алека Болдуина, который по случайности застрелил на съемочной площадке оператора и ранил режиссера, Хилария впервые высказалась о ЧП, написав в своем Instagram пост, в котором выразила поддержку мужу и заявила, что шокирована данным происшествием.

    «Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — сообщила жена артиста.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
    instagram.com/hilariabaldwin/

    Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.

    Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.

    «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.

    Читайте также: Оргазм, товарищи! В России предложили лечить простуду сексом
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве