Смерть Галины Гатчинс. Жена Болдуина впервые высказалась об убийстве
Жена Болдуина Хилария после ЧП на съемках заявила, что шокирована происшествием
Супруга американского актера Алека Болдуина, который по случайности застрелил на съемочной площадке оператора и ранил режиссера, Хилария впервые высказалась о ЧП, написав в своем Instagram пост, в котором выразила поддержку мужу и заявила, что шокирована данным происшествием.
«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Сердце разбито», — сообщила жена артиста.
Ранее «Скотч» сообщал, что Ангела Меркель раскрыла тайное значение своих нарядов.
Также политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи.
«Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», – добавила Меркель.