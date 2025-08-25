Головна Скотч Шоу-біз
Подкопаєва пояснила, чому обірвала спілкування з Ані Лорак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Ані Лорак (ліворуч) останні десять років публічно підтримує РФ
фото: Instagram/podkopayeva_official

З початку повномасштабного вторгнення олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики перестала спілкуватися із кумою-співачкою

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва порвала з російською бульбашкою після повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спортсменки в інтервʼю Hromadske.

За словами спортсменки, вона не отримала жодного повідомлення від колег, друзів чи кумів. «І це було відкриття. Неприємне, болюче. І обговорювати цю тему я не хочу», – каже вона.

Варто зазначити, що доньку Подкопаєвої Кароліну хрестила скандальна українська співачка Ані Лорак, яка нещодавно отримала російське громадянство. Також у Росії живуть хрещені батьки сина Подкопаєвої.

Нагадаємо, українська співачка Ані Лорак (справжнє ім’я – Кароліна Куєк) останні десять років публічно підтримує Росію, яка веде загарбницьку війну проти України. Та попри таку відданість агресору у співачки не все складається: бо для якщо для українців вона – зрадниця, то для росіян вона – українка. Тому концерти Ані Лорак вони зривають, підозрюючи у співпраці на користь ЗСУ. Як живеться та працюється Ані Лорак у Росії з початку повномасштабного вторгнення – розповів «Главком».

Раніше Подкопаєва зізналася, що з початку повномасштабного вторгнення перестала спілкуватися із кумою-співачкою Ані Лорак. Як повідомлялося, старшу доньку Лілія назвала на честь своєї найближчої подруги, хрещеної Кароліни – співачки Ані Лорак.

До слова, Подкопаєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську. Подкопаєва розповіла про своє негативне ставлення до російської мови. Після початку повномасштабної агресії РФ спортсменка радикально змінила думку щодо мови спілкування.

Лілія Подкопаєва Ані Лорак співачка

