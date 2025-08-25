«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської

Лілія Подкопаєва зізналася, що раніше не могла сприймати українську, бо вона «здавалася штучною»

Легендарна гімнастка перейшла на спілкування українською після повномасштабного вторгнення РФ

Легендарна українська гімнастка, олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка світових першостей Лілія Подкопаєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спортсменки в інтервʼю Hromadske.

Подкопаєва розповіла про своє негативне ставлення до російської мови. Після початку повномасштабної агресії РФ спортсменка радикально змінила думку щодо мови спілкування.

«Українською я довго не розмовляла. Навіть коли президент Віктор Ющенко активно розпочав українізацію, у мені виникав такий спротив. Було зручно, звично, комфортно дивитися фільми російською. Я не могла сприймати українську. Вона здавалася штучною», – заявила вона.

Все змінилося у 2022 році, коли Росія перейшла до нового етапу своєї агресії проти нашої держави. З того часу у Лілії з'явилося бажання розмовляти виключно українською мовою і вона навіть займається із вчителькою.

«Але після повномасштабного вторгнення не можу розмовляти псячою мовою. І я перейшла на українську. Щотижня займаюся з вчителькою онлайн. Вона вміє мене налаштовувати, навіть якщо я втомлена».

