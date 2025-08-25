Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
Лілія Подкопаєва зізналася, що раніше не могла сприймати українську, бо вона «здавалася штучною»
фото: Instagram/podkopayeva_official

Легендарна гімнастка перейшла на спілкування українською після повномасштабного вторгнення РФ

Легендарна українська гімнастка, олімпійська чемпіонка та багаторазова призерка світових першостей Лілія Подкопаєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спортсменки в інтервʼю Hromadske.

Подкопаєва розповіла про своє негативне ставлення до російської мови. Після початку повномасштабної агресії РФ спортсменка радикально змінила думку щодо мови спілкування.

«Українською я довго не розмовляла. Навіть коли президент Віктор Ющенко активно розпочав українізацію, у мені виникав такий спротив. Було зручно, звично, комфортно дивитися фільми російською. Я не могла сприймати українську. Вона здавалася штучною», – заявила вона.

Все змінилося у 2022 році, коли Росія перейшла до нового етапу своєї агресії проти нашої держави. З того часу у Лілії з'явилося бажання розмовляти виключно українською мовою і вона навіть займається із вчителькою.

«Але після повномасштабного вторгнення не можу розмовляти псячою мовою. І я перейшла на українську. Щотижня займаюся з вчителькою онлайн. Вона вміє мене налаштовувати, навіть якщо я втомлена».

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла про плани на посаді. Зокрема, обіцяє працювати над тим, щоб українська мова була представлена у відеоіграх та електронних сервісах. Крім того, планує посилити позиції української жестової мови.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «не вимагає» від України надання російській мові статусу державної в межах мирної угоди.

Читайте також:

Теги: Лілія Подкопаєва українська мова мова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні єдина державна мова – українська
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
21 серпня, 11:55
Парламентарка вважає, що питання церкви не буде основним на переговорах про закінчення війни
«Мирні перемовини». Нардепка попередила владу, які вимоги Путіна можуть спричинити революцію в Україні
20 серпня, 18:44
Лариса Ніцой стверджує, що політики, зосереджуючись на темі фізичного насилля, ігнорують головну проблему – «змосковщення»
Що робити із російськомовними дітьми? Мовознавиця Ніцой та нардеп Гочаренко влаштували скандал в етері
20 серпня, 12:01
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
Перемовини чи переговори на Алясці: як правильно? 10 запитань до мовознавиці
15 серпня, 21:30
Дослідники вивчили дані з 36 європейських країн та результати тестів з англійської мови
Вчені назвали найпростіший спосіб вивчити англійську
11 серпня, 18:24
Чоловік заявив, що спілкується не російською, а «харківською мовою»
У Львові спалахнув скандал через «харківську мову»
10 серпня, 17:39
Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
Чому бренді – він, а віскі – воно? 10 запитань до мовознавиці
9 серпня, 10:45
Чи треба відроджувати українські слова «вилка» та «кровать»? 10 запитань до мовознавиці
Чи треба відроджувати українські слова «вилка» та «кровать»? 10 запитань до мовознавиці
2 серпня, 09:30
Як зазначила Івановська, омбудсмен не наділений повноваженнями, аби заборонити виконання творів іншими мовами
Омбудсменка пропонує заборонити виконання пісень російською на законодавчому рівні
28 липня, 15:18

Новини

Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
Коли відбудеться офіційний дебют Усика в футболі: стали відомі деталі
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Пішов з життя перший олімпійський чемпіон в історії Ірану
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Донька віцепрезидента ФБУ з розвитку дитячого баскетболу стала чемпіонкою Європи зі збірною Іспанії
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Лузан підкорилося історичне досягнення на чемпіонаті світу з веслування
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби
Якушенко став чемпіоном світу U-20 з греко-римської боротьби

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
68K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
9236
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
7460
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С
7190
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua