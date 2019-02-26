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    Шоу-биз

    Поедет ли Maruv на Евровидение? Певице поставили ультиматум

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    Озвучено условие, которое позволит Maruv представить Украину на Евровидении

    Украинская певица Maruv может представить Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле, если выполнит условие, прописанное в договоре, предоставленном для подписания общественным вещателем, который осуществляет окончательный выбор артиста для выступления. Об этом говорится в заявлении телеканала UA: Перший..

    Главное требование в договоре - отказ от гастролей в страну-агрессор.

    «Нацотбор: одно из условий договора, которое предоставили победительнице Национального отбора на песенный конкурс «Евровидение» Maruv, отказ от гастролей в России. В то же время, в апреле у певицы уже запланирован сольный концерт в Москве», - говорится в сообщении страницы UA Новости, которое перепостил официальный паблик телеканала UA: Первый.

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    Ранее уже сообщалось, что «Суспільне», которое выбирает представителя Украины на песенном конкурсе Евровидение, несмотря на победу в национальном отборе певицы Maruv, еще не приняло окончательного решения.

    Напомним, в Украине завершился финал национального отбора на Евровидение-2019. Представлять Украину на конкурсе будет Maruv с песней Siren Song, перфоманс которой называли очень откровенным, а ее критиковали за гастроли в России и контракт с российским лейблом.

     Читайте также: Евровидение: Зураб Аласания намекнул, что результаты нацотбора могут отменить
    конкурс Евровидение Maruv
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