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    Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение

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    Айрленд Болдуин &mdash; дочь американского актера Алека Болдуина и актрисы Ким Бейсингер - Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение
    Айрленд Болдуин — дочь американского актера Алека Болдуина и актрисы Ким Бейсингер

    Звезда призвала не верить фото папарацци

    Знаменитости частенько показывают подписчикам свои неотретушированные снимки, чтобы люди не забывали, что в обычной жизни звезды выглядят как обычные обитатели Земли. Модель Айрленд Болдуин (дочь Алека Болдуина и Ким Бейсингер) поделилась тем, как ее засняли папарацци, а заодно и рассказала людям, как хорошее освещение может поменять фигуру человека в лучшую или худшую сторону.

    Модель рассказала, как папарацци могут показать фигуру любого человека в невыгодном свете

    Айрленд Болдуин — дочь американского актера Алека Болдуина и актрисы Ким Бейсингер. Девушка известна как актриса, кинопродюсер, диджей и модель — она снималась для изданий Vanity Fair, Elle, L’Officiel и Marie Claire. Однако девушка не стесняется показывать и неотретушированные снимки, чтобы дать людям небольшой урок

    Айрленд выложила два снимка, сделанные папарацци — они сделаны с разницей в один день. Девушка показала, как можно выглядеть, когда свет ложится на тело по-разному. Айрленд рассказала, что показала людям эти два снимка, чтобы они стали критичнее воспринимать то, что говорят в СМИ.

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    Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение
    Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение
    Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение
    Дочь Алека Болдуина показала, как освещение может поменять фигуру в одно мгновение

    Айрленд задалась вопросом — почему люди вообще пытаются унижать ее за то, как она выглядит в обычной жизни?

    «Я так устала от бодишейминга. У нас что, в мире нет больше ничего интересного? Как у людей вообще есть время унижать других? Еще у меня несколько дней остаются следы от бритвы, у меня нет кубиков пресса, я белая как снег, и мне плевать! Давайте найдем себе хобби поинтереснее».

    Ранее сообщалось, что 54-летний вице-премьер-министр Украины Алексей Резников женился на ведущей программы «Утро в большом городе» на телеканале ICTV Юлией Зорий.

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