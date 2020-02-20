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    Шоу-биз

    Похудевшая Моника Беллуччи в мини снялась для обложки модного глянца

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    <p>55-летняя Моника Беллуччи редко появляется на экранах или выходит в свет</p> <div></div> - Похудевшая Моника Беллуччи в мини снялась для обложки модного глянца

    55-летняя Моника Беллуччи редко появляется на экранах или выходит в свет

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Поклонники не устают поражаться тому, как моложаво выглядит кинодива

    55-летняя актриса Моника Беллуччи в Инстаграме поделилась результатами своей работы с известным фотографом Патриком ван Малдером для нового выпуска журнала L’Officiel Italia. Моника позировала в платье-пиджаке от модного Дома Lanvin и с новой стрижкой.

    Интернет-пользователи, которые увидели новые фото, не могли не заметить, что прическа визуально омолодила Беллуччи. К тому же актриса заметно похудела. В ультракоротком наряде ноги Моники выглядели как никогда стройными.

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    Похудевшая Моника Беллуччи в мини снялась для обложки модного глянца
    Похудевшая Моника Беллуччи в мини снялась для обложки модного глянца
    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Кинозвезда никогда не скрывала, что не придерживается диет или особых систем питания. По словам Моники, она не умеет отказывать себе во вкусной еде, обожает пасту и многие другие калорийные блюда. «Вместо похода в зал я лучше надену черное платье», — коротко комментировала Беллуччи свои отношения со спортом.

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