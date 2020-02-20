Похудевшая Моника Беллуччи в мини снялась для обложки модного глянца



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55-летняя Моника Беллуччи редко появляется на экранах или выходит в свет instagram.com/monicabellucciofficiel/

Поклонники не устают поражаться тому, как моложаво выглядит кинодива

55-летняя актриса Моника Беллуччи в Инстаграме поделилась результатами своей работы с известным фотографом Патриком ван Малдером для нового выпуска журнала L’Officiel Italia. Моника позировала в платье-пиджаке от модного Дома Lanvin и с новой стрижкой.

Интернет-пользователи, которые увидели новые фото, не могли не заметить, что прическа визуально омолодила Беллуччи. К тому же актриса заметно похудела. В ультракоротком наряде ноги Моники выглядели как никогда стройными.

Кинозвезда никогда не скрывала, что не придерживается диет или особых систем питания. По словам Моники, она не умеет отказывать себе во вкусной еде, обожает пасту и многие другие калорийные блюда. «Вместо похода в зал я лучше надену черное платье», — коротко комментировала Беллуччи свои отношения со спортом.