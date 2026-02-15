Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Латвія обрала свого учасника Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Латвію вперше з 2021 року представить соло-виконавиця
фото: Eurovision World

Переможниця латвійського відбору виграла і за голосами журі, і за голосами глядачів

Atvara з піснею Ēnā («У тіні») предстаить Латвію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком»

Результати Supernova 2026

У фіналі національного відбору, що відбувся в суботу ввечері на Riga Film Studio, десять учасників боролися за право представити країну у Відні в травні. Вечір провели Ketija Šēnberga, Lauris Reiniks і Māra Sleja, які супроводжували глядачів музичного шоу. Переможця визначали за традиційною для Supernova системою: 50% голосів – від професійного журі, 50% – від телеглядачів.

Після підрахунку голосів стало відомо, що перемогу здобула Atvara з піснею «Ēnā». Саме вона представить Латвію на Євробаченні-2026. Друге місце посіла Kautkaili з композицією «Te un tagad», а третє – Emilija з піснею «All We Ever Had».

Виступ представниці Латвії на Євробаченні-2026: Atvara – Ēnā («У тіні»)

Atvara – одна з найцікавіших учасниць латвійського відбору Supernova, яка представляє більш камерний і витончений бік місцевої сцени. Вона позиціонує себе як вокалістка з академічною базою та схильністю до мінімалізму – у її творчості головну роль відіграє голос, а не продакшен. Atvara працює на стику поп-балади й неокласики, часто звертаючись до тем внутрішньої сили, вразливості та емоційної чесності.

Її конкурсна пісня – це стримана, майже аскетична балада, яка розгортається дуже делікатно. Початок із тихого фортепіано й інтимної подачі одразу задає атмосферу близькості: здається, ніби слухач опиняється в одній кімнаті з виконавицею. Куплет звучить крихко й навіть примарно – вона не намагається вразити гучністю, а радше зачаровує нюансами. 

Нагадаємо, що Данія обрала свого представника на Євробачення. Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») виступить в австрійському Відні

До слова, що Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») представлять Естонію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Попри те, що Vanilla Ninja є популярними в Естонії, дуже багато слухачів негативно оцінили їхню заявку вже після перемоги. 

Теги: Євробачення Латвія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Латвія перервала серію з шести поспіль непроходів і планує продовжити виходити до фіналу Євробачення
Supernova 2026: кого обере Латвія на Євробачення у Відні?
Вчора, 22:49
В естонському національному відборі вперше візьме участь українська співачка
Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
Вчора, 19:31
Уляна Ольгина стала першою в історії естонського національного відбору українкою
«Як це, українка представлятиме Естонію на Євробаченні?» Співачка з Вінниччини підкорює Таллінн
11 лютого, 20:30
7 лютого Україна обрала свою представницю на Пісенному конкурсі «Євробачення-2026». Нею стала співачка Leleka з піснею «Ridnym»
Не вистачало лише кокошніка. Про те, чим закінчився Національний відбір Євробачення
8 лютого, 14:21
Виконавиця, яка змагається за перемогу з піснею Catharticus, заявила, що її номер не буде повноцінним
Скандал на нацвідборі Євробачення: Jerry Heil розлютилася на організаторів шоу
7 лютого, 21:33
Пару Тимурові Мірошниченку, беззмінному ведучому нацвідбору, склала акторка Леся Нікітюк
Нацвідбір на Євробачення – пряма трансляція
7 лютого, 18:10
Dara є відомою виконавицею у Болгарії, пісні якої регулярно перебувають на високих позиціях у національних чартах
Представниця Болгарії на Євробаченні через хейтерів хотіла відмовитися від участі
2 лютого, 22:46
Кончіта Вурст здобула перемогу з піснею «Rise Like A Phoenix» на Євробаченні-2014
Переможниця Євробачення розірвала зв'язки з конкурсом
30 сiчня, 13:55
Співак Satoshi отримав від української виконавиці Jamala максимальний бал у голосуванні міжнародного журі
Визначився представник від Молдови на Євробаченні
17 сiчня, 23:29

Шоу-біз

Латвія обрала свого учасника Євробачення
Латвія обрала свого учасника Євробачення
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
Шокував фаворитку. Визначився учасник Євробачення від Данії
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
Визначилася заявка Естонії на Євробаченні
Supernova 2026: кого обере Латвія на Євробачення у Відні?
Supernova 2026: кого обере Латвія на Євробачення у Відні?
Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
Українка проти зірок Євробачення: хто представить Естонію на Євробаченні?
Євробачення-2026. Хто представлятиме Данію: усі деталі фіналу нацвідбору
Євробачення-2026. Хто представлятиме Данію: усі деталі фіналу нацвідбору

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Вчора, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
13 лютого, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
13 лютого, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua