Латвія обрала свого учасника Євробачення

Переможниця латвійського відбору виграла і за голосами журі, і за голосами глядачів

Atvara з піснею Ēnā («У тіні») предстаить Латвію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Про це повідомляє «Главком».

Результати Supernova 2026

У фіналі національного відбору, що відбувся в суботу ввечері на Riga Film Studio, десять учасників боролися за право представити країну у Відні в травні. Вечір провели Ketija Šēnberga, Lauris Reiniks і Māra Sleja, які супроводжували глядачів музичного шоу. Переможця визначали за традиційною для Supernova системою: 50% голосів – від професійного журі, 50% – від телеглядачів.

Після підрахунку голосів стало відомо, що перемогу здобула Atvara з піснею «Ēnā». Саме вона представить Латвію на Євробаченні-2026. Друге місце посіла Kautkaili з композицією «Te un tagad», а третє – Emilija з піснею «All We Ever Had».

Виступ представниці Латвії на Євробаченні-2026: Atvara – Ēnā («У тіні»)

Atvara – одна з найцікавіших учасниць латвійського відбору Supernova, яка представляє більш камерний і витончений бік місцевої сцени. Вона позиціонує себе як вокалістка з академічною базою та схильністю до мінімалізму – у її творчості головну роль відіграє голос, а не продакшен. Atvara працює на стику поп-балади й неокласики, часто звертаючись до тем внутрішньої сили, вразливості та емоційної чесності.

Її конкурсна пісня – це стримана, майже аскетична балада, яка розгортається дуже делікатно. Початок із тихого фортепіано й інтимної подачі одразу задає атмосферу близькості: здається, ніби слухач опиняється в одній кімнаті з виконавицею. Куплет звучить крихко й навіть примарно – вона не намагається вразити гучністю, а радше зачаровує нюансами.

Нагадаємо, що Данія обрала свого представника на Євробачення. Søren Torpegaard Lund з піснею Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому») виступить в австрійському Відні

До слова, що Vanilla Ninja з піснею Too Epic To Be True («Занадто епічно, щоб бути правдою») представлять Естонію на Євробаченні-2026 в австрійському Відні. Попри те, що Vanilla Ninja є популярними в Естонії, дуже багато слухачів негативно оцінили їхню заявку вже після перемоги.