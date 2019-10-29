Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бритни Спирс

Американская поп-принцесса позировала в пикантном образе

37-летняя Бритни Спирс показала, как совершенствует свою фигуру на занятиях йогой. Бритни надела яркий раздельный купальник – голубой открытый лиф и того же цвета трусики.

«Только в Лос-Анджелесе могу себе позволить щеголять полуголой под конец октября», – заверила певица. 25-летний Сэм Асгари, манекенщик и фитнес-тренер, помогал блондинке выполнить некоторые трюки и асаны йоги.

Певица похвасталась, что постоянные тренировки дают хороший результат. Так, поп-дива уже уверенно может исполнить стойку на руках и даже ходить на них на короткие расстояния, удерживая свое стройное тело натянутым.

«Впервые смогла пройтись на руках вверх и вниз по лестнице», – похвасталась Бритни.

Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками