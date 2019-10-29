  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом

    • Розсилка
    Бритни Спирс - Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Бритни Спирс

    Американская поп-принцесса позировала в пикантном образе

    37-летняя Бритни Спирс показала, как совершенствует свою фигуру на занятиях йогой. Бритни надела яркий раздельный купальник – голубой открытый лиф и того же цвета трусики.

    1 з 40
    на весь екран згорнути
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом
    Полуобнаженная Бритни Спирс в купальнике приняла опасные позы с бойфрендом

    «Только в Лос-Анджелесе могу себе позволить щеголять полуголой под конец октября», – заверила певица. 25-летний Сэм Асгари, манекенщик и фитнес-тренер, помогал блондинке выполнить некоторые трюки и асаны йоги.

    Певица похвасталась, что постоянные тренировки дают хороший результат. Так, поп-дива уже уверенно может исполнить стойку на руках и даже ходить на них на короткие расстояния, удерживая свое стройное тело натянутым.

    «Впервые смогла пройтись на руках вверх и вниз по лестнице», – похвасталась Бритни.

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками

     

    знаменитости певица шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ