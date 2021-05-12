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    Полуобнаженная Гайтана напомнила о себе пикантными танцами (видео)

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    Певица Гайтана - Полуобнаженная Гайтана напомнила о себе пикантными танцами (видео)
    Певица Гайтана
    instagram.com/gaitanamusic/

    Певица устроила зажигательные танцы на лужайке

    Популярная украинская певица Гайтана порадовала поклонников пикантным контентом.

    На своей странице в Instagram 42-летняя артистка опубликовала видео, в котором похвасталась своей подкачанной фигурой в откровенном наряде.

    В ролике исполнительница предстала в черном спортивном лифе и коротеньких шортиках, энергично босиком двигаясь под музыку на травянистой поляне.

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    Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

    «Отмечайте в комментарии того человека, кому вы хотите посвятить те слова: «Я люблю тебя, как никогда еще никого не любила», — отметила в ролике певица и анонсировала свой концерт.

    Ранее «Скотч» сообщал, что модель ослепла из-за тату на глазах, но нисколько не жалеет о своем поступке.

    Несмотря на то что из-за процедуры здоровье девушки оказалось в опасности, она заявила на ютуб-канале Truly, что ни о чем не жалеет, ведь татуировки сделали ее сильнее. Сара также отметила, что из-за ее рисунков на теле люди часто думают, что у нее нет образования или она преступница. Американка не стремится их осуждать в ответ, а желает им найти смелость для того, чтобы выражать себя.

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    Теги: знаменитости Гайтана самые сексуальные певица шоу-бизнес
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