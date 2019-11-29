Полуобнаженная Рианна в дерзкой позе раззадорила мужчин



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Рианна эпатировала фанатов дерзким образом

Артистка в полураздетом видео позировала возле роскошной люстры

31-летняя Рианна не только работает над своей вокальной карьерой, но и развивает личный бренд. Исполнительница похвасталась фотографией из новой коллекции собственной марки нижнего белья Savage x Fenty.

Певица снялась в лифе и трусиках черного цвета у люстры. Дополнили пикантный образ черные колготки и туфли на шпильке. В кадре Рианна продемонстрировала свою растяжку, приняв необычную позу — она закинула правую ногу на зеркало, а левую подогнула под себя.

Поклонники восхитились дерзким снимком звезды. Они признались, что на фотографии Рианна похожа на хищницу. «Настоящая дикая кошка!», «Всегда самая сексуальная», «В тебе столько необузданной энергии», «Смелый кадр, но не пошлый», «Ну ты и закинула ногу», - прокомментировали они.