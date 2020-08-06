Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо показала жаркие фото в бассейне



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35-летняя израильская модель Бар Рафаэли

Девушка запечатлена на снимках в открытом бассейне поздно вечером

35-летняя израильская модель Бар Рафаэли порадовала новыми фото. Мама троих детей проводит много времени на отдыхе, хотя и утверждает, что не все свое время она принимает солнечные ванны и занимается спортом.

Новой порцией фотографий в купальнике Рафаэли поделилась в Instagram. Девушка запечатлена на снимках в открытом бассейне поздно вечером.

На Бар слитный леопардовый купальник на тонких бретельках, который прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli) 3 Авг 2020 в 9:42 PDT

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