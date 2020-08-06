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    Шоу-биз

    Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо показала жаркие фото в бассейне

    • Розсилка
    35-летняя израильская модель Бар Рафаэли - Бывшая любовница Леонардо Ди Каприо показала жаркие фото в бассейне
    35-летняя израильская модель Бар Рафаэли

    Девушка запечатлена на снимках в открытом бассейне поздно вечером

    35-летняя израильская модель Бар Рафаэли порадовала новыми фото. Мама троих детей проводит много времени на отдыхе, хотя и утверждает, что не все свое время она принимает солнечные ванны и занимается спортом.

    Новой порцией фотографий в купальнике Рафаэли поделилась в Instagram. Девушка запечатлена на снимках в открытом бассейне поздно вечером.

    На Бар слитный леопардовый купальник на тонких бретельках, который прекрасно подчеркивает ее стройную фигуру.

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    Публикация от Bar Refaeli (@barrefaeli)

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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