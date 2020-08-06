40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)



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Популярная украинская певица Екатерина Бужинская пока наслаждается морским отдыхом в Одессе. instagram.com/buzhynska/

Певица показала, как отдыхала на яхте в Одессе

Несмотря на отпуск, звезда не забывает радовать любителей пикантными фото. Так, в своем Instagram исполнительница разместила серию снимков, где позирует на яхте. Для путешествия Екатерина нарядилась в белый топ, который изрядно подчеркнул пышная грудь артистки.

«Лето продолжается! Все знают, что три наиболее ожидаемых события этого лета – июнь, июль и август. Ну, а за ними уже следуют пляж, море, веселье, любовь, радость, вкус арбуза, гуляние до утра и другие прелести жизни. В общем, все хорошее, что можно вместить в эти 92 дня. Ну что, успеваем?», - написала певица

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