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    Шоу-биз

    40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)

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    <p>Популярная украинская певица Екатерина Бужинская пока наслаждается морским отдыхом в Одессе.</p> <div></div> - 40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)

    Популярная украинская певица Екатерина Бужинская пока наслаждается морским отдыхом в Одессе.

    instagram.com/buzhynska/

    Певица показала, как отдыхала на яхте в Одессе

    Несмотря на отпуск, звезда не забывает радовать любителей пикантными фото. Так, в своем Instagram исполнительница разместила серию снимков, где позирует на яхте. Для путешествия Екатерина нарядилась в белый топ, который изрядно подчеркнул пышная грудь артистки.

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    40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)
    40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)
    40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)
    40-летняя Бужинская похвасталась пышной грудью на яхте (фото)
    instagram.com/buzhynska/

    «Лето продолжается! Все знают, что три наиболее ожидаемых события этого лета – июнь, июль и август. Ну, а за ними уже следуют пляж, море, веселье, любовь, радость, вкус арбуза, гуляние до утра и другие прелести жизни. В общем, все хорошее, что можно вместить в эти 92 дня. Ну что, успеваем?», - написала певица

    Ранее «Скотч» показывал забавные фото гигантских животных, реальный размер можно оценить лишь в сравнении.

    Мы все прекрасно знаем, что на нашей планете обитает огромное количество животных, размер которых в разы превышает человеческий. Но поверьте, об истинных габаритах некоторых из них мы даже не подозреваем. Прозреть нам помогут фото этих зверей рядом с людьми.

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