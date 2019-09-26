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    Шоу-биз

    Помолодевший Роберт Де Ниро вновь играет гангстера в трейлере нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»

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    Помолодевший Роберт Де Ниро вновь играет гангстера в трейлере нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец»

    Вместе с Де Ниро в фильме снялись Аль Пачино и Джо Пеши

    Netflix выпустил полноценный трейлер нового гангстерского фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Главные роли в картине играют сразу три звезды мирового кино – Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Премьера трейлера состоялась на вечернем шоу Джимми Фэллона.

    В трейлере показали основные этапы истории героя Де Ниро – ветерана Второй мировой войны по имени Фрэнк Ширан, который устраивается на работу водителем и знакомится с криминальным авторитетом Расселом Буффалино (Джо Пеши). По его заказу Ширан становится участником похищения и убийства политика Джимми Хоффу (Аль Пачино).

    Герой 76-летнего Де Ниро показан в разные периоды своей жизни, поэтому для омоложения актера использовали спецэффекты.

    Фильм выйдет в кинотеатрах в ограниченном прокате с 1 ноября. На Netflix картину можно будет посмотреть с 27 ноября.

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