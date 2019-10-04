Помощница Де Ниро обвинила его в харассменте



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Роберт Де Ниро

Сам же актер пытается взыскать с нее компенсацию за просмотр сериала «Друзья» в рабочее время

Знаменитый актер судится со своей экс-ассистенткой по имени Грэм Чейз Робинсон. Причем обе стороны подали иски друг против друга. Со стороны Робинсон причина заключается в том, что Де Ниро якобы грубо обходился с ней с того момента, как она стала на него работать - это произошло в 2008 году.

Робинсон предоставила записи голосовых сообщений от Де Ниро, на которых якобы можно услышать оскорбления в ее адрес. Грэм утверждает, что нередко актер бывал пьян, отпускал в ее адрес шутки и даже звонил ей из туалета. Случалось, что актер просил его разбудить или почесать спину.

Сам же Де Ниро подал иск в отношении бывшей помощницы, обвинив ее в растрате его средств. Как заявил актер, в течение четырех дней Робинсон смотрела в рабочее время сериал «Друзья». Причем делала это, очевидно, очень интенсивно - Де Ниро подсчитал, что женщина успела насладиться 55 эпизодами. Кроме того, она заказала себе на обед деликатесы, использовав кредитную карту.