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    Шоу-биз

    Поправилась после развода: Лорак вышла на сцену в самом купальнике и на каблуках

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    Ани Лорак - Поправилась после развода: Лорак вышла на сцену в самом купальнике и на каблуках
    Ани Лорак

    Поклонники раскритиковали певицу в соцсети

    Певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, уже начала очередной концертный тур по России.

     В своем Instagram звезда выкладывает видео с некоторых выступлений. Судя по всему, концертные наряды Каролины стали еще более странными и откровенными.

    Недавно Лорак выложила видео с концерта в российском курорте Ессентуки. Так вот артистка вышла на сцену прямо в купальнике, как Бейонсе. Вот только движется Каролина в такой одежде несколько сдержанно, будто ей некомфортно.

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    Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

    Как видно на видео, певица существенно прибавила в весе, что прибавляет комичности ее «шоу».

    Пользователи соцсети также раскритиковали внешний вид певицы.

    «Купальник некрасиво смотрится», «Я люблю песни Лорак, и она красотка, меня поражает, как некоторые пишут мол «завидуете», успокойтесь никто никому не завидует, просто реально устали от голых задниц и трусов, ну тошнит уже», «Фуууу... неприятно смотреть... и в основном негативные, но правильные комментарии. Откройте глаза!!! Мнение народа меняется о вас», - пишут юзеры

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    Ани Лорак певица
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