Поправилась после развода: Лорак вышла на сцену в самом купальнике и на каблуках
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Розсилка
Поклонники раскритиковали певицу в соцсети
Певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, уже начала очередной концертный тур по России.
В своем Instagram звезда выкладывает видео с некоторых выступлений. Судя по всему, концертные наряды Каролины стали еще более странными и откровенными.
Недавно Лорак выложила видео с концерта в российском курорте Ессентуки. Так вот артистка вышла на сцену прямо в купальнике, как Бейонсе. Вот только движется Каролина в такой одежде несколько сдержанно, будто ей некомфортно.
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Как видно на видео, певица существенно прибавила в весе, что прибавляет комичности ее «шоу».
Пользователи соцсети также раскритиковали внешний вид певицы.
«Купальник некрасиво смотрится», «Я люблю песни Лорак, и она красотка, меня поражает, как некоторые пишут мол «завидуете», успокойтесь никто никому не завидует, просто реально устали от голых задниц и трусов, ну тошнит уже», «Фуууу... неприятно смотреть... и в основном негативные, но правильные комментарии. Откройте глаза!!! Мнение народа меняется о вас», - пишут юзеры
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