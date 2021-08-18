Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой

Женщины поделились совместными фото

Стендап-комик и ведущая одноименного шоу, Эллен ДеДженерес, узаконила отношения со своей девушкой, Поршей де Росси, в августе 2008 года, спустя три месяца после легализации однополых браков в Калифорнии. На тот момент пара встречалась четыре года.

В честь годовщины Эллен опубликовала селфи с супругой и подписала его: «Я самая счастливая девушка в мире, потому что я могу разделить с тобой свою жизнь». В ответ Порша также поделилась совместными фотографиями разных лет, дополнив публикацию комментарием: «13 лет назад я женилась на любви всей моей жизни».

Ранее пара делилась тем, как им удается поддерживать отношения в условиях напряженного графика обеих. «Мы выросли вместе как пара, мы действительно думаем друг о друге и ставим наши отношения на первое место, - сказала де Росси, - Так они становятся гораздо прочнее. Я не могу представить, чтобы проводить время с кем-либо, кроме нее». ДеДженерес добавила: «Мы думаем об одном и том же, говорим одно и то же в одинаковое время, заканчиваем предложения друг друга. Мы живем в легком ритме».

Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».