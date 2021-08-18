  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    instagram.com/portiaderossi/

    Женщины поделились совместными фото

    Стендап-комик и ведущая одноименного шоу, Эллен ДеДженерес, узаконила отношения со своей девушкой, Поршей де Росси, в августе 2008 года, спустя три месяца после легализации однополых браков в Калифорнии. На тот момент пара встречалась четыре года.

    В честь годовщины Эллен опубликовала селфи с супругой и подписала его: «Я самая счастливая девушка в мире, потому что я могу разделить с тобой свою жизнь». В ответ Порша также поделилась совместными фотографиями разных лет, дополнив публикацию комментарием: «13 лет назад я женилась на любви всей моей жизни».

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой
    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой

    Ранее пара делилась тем, как им удается поддерживать отношения в условиях напряженного графика обеих. «Мы выросли вместе как пара, мы действительно думаем друг о друге и ставим наши отношения на первое место, - сказала де Росси, - Так они становятся гораздо прочнее. Я не могу представить, чтобы проводить время с кем-либо, кроме нее». ДеДженерес добавила: «Мы думаем об одном и том же, говорим одно и то же в одинаковое время, заканчиваем предложения друг друга. Мы живем в легком ритме».

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

    Читайте также: Правила? Здравый смысл? Курьезные фото водителей, которые считают себя бессмертными
    Теги: знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярная телеведущая отметила тринадцатую годовщину со своей женой