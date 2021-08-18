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    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности

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    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности

    Ранее сообщалось о возможной беременности 36-летней звезды «Мстителей»

    Муж американской актрисы Скарлетт Йоханссон, стендап-комик Колин Жост подтвердил слухи о том, что его супруга ждет ребенка. Об этом сообщает Page Six.

    39-летний Жост рассказал о беременности Йоханссон во время одного из своих недавних шоу, добавив, что ему не терпится стать отцом. Отмечается, что данное заявление могло быть воспринято как шутка, однако частью программы выступления оно не было.

    Ранее сообщалось о возможной беременности 36-летней звезды «Мстителей». Однако данная информация не подтверждалась звездной четой до сих пор.

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    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности
    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности

    Ранее «Скотч» сообщал, что королевская семья получит $1.5 млн за ложь принцессе Диане.

    Такую «цену обмана» королевская семья должна получить от телеканала уже в скором времени. Ответственный за расследование скандального интервью лорд Дайсон доказал, что журналист использовал «обманные методы». Мартина Башира открыто называют «мошенником-репортером».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Популярная актриса подтвердила слухи о ее беременности