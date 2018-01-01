После свадьбы Пэрис Хилтон возьмет фамилию мужа

Пэрис Хилтон дату свадьбы еще не назначила, а вот с фамилией уже определилась

36-летняя звезда решила, что возьмет фамилию будущего мужа, Криса Зилки, и одновременно сохранит свою. Таким образом, в скором будущем светская львица будет именоваться Пэрис Хилтон-Зилка. Когда именно состоится свадебная церемония, пока непонятно, но уже ясно, что нас ждет нечто грандиозное – Пэрис планирует закатить сразу несколько



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Пэрис Хилтон и Крис Зилка

Пэрис Хилтон дату свадьбы еще не назначила, а вот с фамилией уже определилась

36-летняя звезда решила, что возьмет фамилию будущего мужа, Криса Зилки, и одновременно сохранит свою. Таким образом, в скором будущем светская львица будет именоваться Пэрис Хилтон-Зилка.