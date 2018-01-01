После свадьбы Пэрис Хилтон возьмет фамилию мужа
- Вчора, 21:01
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Розсилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон дату свадьбы еще не назначила, а вот с фамилией уже определилась
36-летняя звезда решила, что возьмет фамилию будущего мужа, Криса Зилки, и одновременно сохранит свою. Таким образом, в скором будущем светская львица будет именоваться Пэрис Хилтон-Зилка.
Когда именно состоится свадебная церемония, пока непонятно, но уже ясно, что нас ждет нечто грандиозное – Пэрис планирует закатить сразу несколько вечеринок по случаю свадьбы, раз уж даже свое 21-летие она в свое время отметила сразу пятью вечеринками. «Одну свадьбу сыграем в Европе, вторую – в Америке, а еще одну устроим для гостей со всего света», размечталась в недавнем интервью Хилтон, признавшись, что и она, и ее жених хотят устроить свадьбу как можно скорее.