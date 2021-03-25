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    Последствия Covid-19. Украинский певец лишился роскошной шевелюры (фото)

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    Певец Дэвид Аксельрод - Последствия Covid-19. Украинский певец лишился роскошной шевелюры (фото)
    Певец Дэвид Аксельрод
    instagram.com/david__axelrod/

    Артист показал последствия перенесенного коронавируса

    Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод в январе переболел коронавирусом.

    Ковид сильно ударил по Дэвиду — он даже некоторое время находился в больнице. К счастью, сейчас артист выздоровел, однако последствия болезни до сих пор дают о себе знать. Как сообщил Аксельрод в соцсети, как побочный эффект Covid-19у него выпали волосы. Поэтому исполнителю пришлось сделать прическу «под ноль».

    instagram.com/david__axelrod/
    instagram.com/david__axelrod/

    Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: «волосы не зубы — отрастут». Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэтхем или «Крепкий орешек» Брюс», - прокомментировал Дэвид.

    Своим новым луком Аксельрод поделился в Instagram. Поклонники артиста признались, что так он гораздо лучшие выглядит и даже стал похож на британского певца Джорджа Майкла.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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