Последствия Covid-19. Украинский певец лишился роскошной шевелюры (фото)

Артист показал последствия перенесенного коронавируса

Муж продюсера Алены Мозговой, певец Дэвид Аксельрод в январе переболел коронавирусом.

Ковид сильно ударил по Дэвиду — он даже некоторое время находился в больнице. К счастью, сейчас артист выздоровел, однако последствия болезни до сих пор дают о себе знать. Как сообщил Аксельрод в соцсети, как побочный эффект Covid-19у него выпали волосы. Поэтому исполнителю пришлось сделать прическу «под ноль».

instagram.com/david__axelrod/

Волосы положены на алтарь борьбы с ковидом. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но как говорит народная мудрость: «волосы не зубы — отрастут». Ну, а если не отрастут, ходить как Трамп с Лукашенко не буду. Лучше уж как Стэтхем или «Крепкий орешек» Брюс», - прокомментировал Дэвид.

Своим новым луком Аксельрод поделился в Instagram. Поклонники артиста признались, что так он гораздо лучшие выглядит и даже стал похож на британского певца Джорджа Майкла.

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.