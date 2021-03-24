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    Астафьева в откровенном наряде напугала поклонников опасной позой (фото)

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    Певица и актриса Даша Астафьева - Астафьева в откровенном наряде напугала поклонников опасной позой (фото)
    Певица и актриса Даша Астафьева
    instagram.com/da_astafieva/

    Актриса взбудоражила воображение поклонников пикантным фото

    Актриса и певица Даша Астафьева, которая не так давно в халатике и без белья засветила соски, снялась в новой провокационной фотосессии.

    На этот раз модель предстала перед фотообъективом в эффектном образе от украинского дизайнера Елены Кондратовой. Так, 35-летняя знаменитость примерила черное боди с кожаным аксессуаром с одним пышным рукавом и ремнями, а также ботфорты и колготки в сеточку. Даша эффектно раздвинула ноги и сделала дерзкое выражение лица.

    «Принимай меня такой, как есть. И успокоительное», - подписала публикацию звезда

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    Астафьева в откровенном наряде напугала поклонников опасной позой (фото)
    Астафьева в откровенном наряде напугала поклонников опасной позой (фото)
    instagram.com/da_astafieva/

    Этим снимком Астафьева сильно взбудоражила воображение поклонников: «Это вообще можно выдержать?», Роскошная, «Красиво очень».

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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