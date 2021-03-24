Астафьева в откровенном наряде напугала поклонников опасной позой (фото)

Актриса взбудоражила воображение поклонников пикантным фото

Актриса и певица Даша Астафьева, которая не так давно в халатике и без белья засветила соски, снялась в новой провокационной фотосессии.

На этот раз модель предстала перед фотообъективом в эффектном образе от украинского дизайнера Елены Кондратовой. Так, 35-летняя знаменитость примерила черное боди с кожаным аксессуаром с одним пышным рукавом и ремнями, а также ботфорты и колготки в сеточку. Даша эффектно раздвинула ноги и сделала дерзкое выражение лица.

«Принимай меня такой, как есть. И успокоительное», - подписала публикацию звезда

Этим снимком Астафьева сильно взбудоражила воображение поклонников: «Это вообще можно выдержать?», Роскошная, «Красиво очень».

Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.