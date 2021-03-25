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    На зло мужу? Супруга Дзидзьо без лифчика устроила фотосессию на балконе

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    Певица Slavia - На зло мужу? Супруга Дзидзьо без лифчика устроила фотосессию на балконе
    Певица Slavia
    instagram.com/slavia_official/

    Артистка поделилась некоторыми секретами молодости

    Украинская певица Slavia, которая недавно рассказала, как муж «ходит на ночные медитации», на этот раз поделилась некоторыми секретами молодости.

    В Инстаграме исполнительница разместила провокационное фото, на котором, судя по всему, изображена только что из душа. Слава позирует топлес на балконе с полотенцем на голове. Как призналась артистка, она решила ответить на просьбу поклонников рассказать об уходе за собой.

    «У меня есть свои ритуалы, одним из которых я сегодня поделюсь. Каждое мое утро начинается со стакана теплой воды, я выпиваю натощак, за 30 мин до еды. Врач аюрведы объяснил, почему так важно, чтобы вода была теплой: чтобы согреть холодную воду организм тратит много энергии, а теплая вода, наоборот, заряжает энергией, которая нам необходима, особенно утром», - поделилась певица.

    instagram.com/slavia_official/
    instagram.com/slavia_official/

    Также Слава поделилась, что она не из тех, кто заставляет себя выпивать 1,5 - 2 литра воды «как книга пишет», а пьет столько, сколько хочется.

    «Утром водичку заряжаю: молюсь над ней, благодарю, и прошу, чтобы вода зарядила меня молодостью, красотой, энергией и любовью», - призналась Слава.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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