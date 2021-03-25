На зло мужу? Супруга Дзидзьо без лифчика устроила фотосессию на балконе
Артистка поделилась некоторыми секретами молодости
Украинская певица Slavia, которая недавно рассказала, как муж «ходит на ночные медитации», на этот раз поделилась некоторыми секретами молодости.
В Инстаграме исполнительница разместила провокационное фото, на котором, судя по всему, изображена только что из душа. Слава позирует топлес на балконе с полотенцем на голове. Как призналась артистка, она решила ответить на просьбу поклонников рассказать об уходе за собой.
«У меня есть свои ритуалы, одним из которых я сегодня поделюсь. Каждое мое утро начинается со стакана теплой воды, я выпиваю натощак, за 30 мин до еды. Врач аюрведы объяснил, почему так важно, чтобы вода была теплой: чтобы согреть холодную воду организм тратит много энергии, а теплая вода, наоборот, заряжает энергией, которая нам необходима, особенно утром», - поделилась певица.
Также Слава поделилась, что она не из тех, кто заставляет себя выпивать 1,5 - 2 литра воды «как книга пишет», а пьет столько, сколько хочется.
«Утром водичку заряжаю: молюсь над ней, благодарю, и прошу, чтобы вода зарядила меня молодостью, красотой, энергией и любовью», - призналась Слава.
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Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.