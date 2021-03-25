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    Украинский музыкант создал новую аранжировку к заставке «Ну, погоди!»

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    Музыкант Иван Дорн - Украинский музыкант создал новую аранжировку к заставке «Ну, погоди!»
    Музыкант Иван Дорн

    По словам музыканта, он постарался придать знаменитой мелодии новое звучание, при этом сохранив ее аутентичность

    Украинский музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции «Водные лыжи» из знаменитой заставки мультсериала «Ну, погоди!». Авторская версия будет открывать каждую серию предстоящего перезапуска картины о Волке и Зайце, который «Союзмультфильм» представит в 2021 году.

    Знакомую с детства мелодию «Водные лыжи», звучащую в заставке классического мультсериала, написал венгерский композитор Тамаш Деак. Дорн рассказал, что стремился придать знаменитой композиции новое звучание и современную фактуру, при этом сохранить ее аутентичность и атмосферу.

    «Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака — абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз. Как тут не оставить заглавную тему, хотя бы в оттенке!» — говорит музыкант.

    Отмечается, что авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к перезапуску «Ну, погоди!» В «Союзмультфильме» уверены, что все музыканты студии «прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня», их композиции очень гармонично дополняют проект.

    Ранее «Скотч» сообщал, что житель Таиланда заказал в интернет-магазине айфон, а получил стол в виде айфона.

    Когда заказ привезли, мужчина обнаружил в коробке стол в виде увеличенной копии iPhone в цвете «розовое золото». Производитель сохранил внешние детали телефона: экран, кнопку «домой», динамик и камеру.

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    Теги: знаменитости Иван Дорн шоу-бизнес
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