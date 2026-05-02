Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію

Надія Карбунар
Підрозділи ЗСУ контролюють район і жодного просування ворога немає
Міноборони Росії заявило про захоплення села Миропілля

Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Угрупування військ «Курськ».

«Укотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня», – ідеться у повідомленні.

Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів.

«Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової «священної дати». Наближається 9 травня – головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване СВО вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти «захоплюються» хоча б у інформаційних повідомленнях», – додали в угрупуванні військ «Курськ».

Нагадаємо, у квітні російські війська окупували на 11,9% менше території, ніж у березні, попри те, що інтенсивність штурмів навіть зросла на 2,2%.

До слова, російська окупаційна армія поступово відмовляється від масових атак «живою хвилею» та переходить до нової тактики малих груп, яка може бути складнішою для виявлення і потенційно небезпечнішою для української оборони.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

