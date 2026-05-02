Росіяни просунулися на Сумщині? ЗСУ пояснили ситуацію

Міноборони Росії заявило про захоплення села Миропілля

Російська Федерація вчергове збрехала, що має просування в Сумській області. Населений пункт Миропілля перебуває під контролем української армії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Угрупування військ «Курськ».

«Укотре спростовуємо російські фантазії. Цього разу вороже Міноборони заявило про захоплення села Миропілля на Сумщині. Офіційно заявляємо, що це відверта брехня», – ідеться у повідомленні.

Військові додали, що їх підрозділи контролюють район і жодного просування ворога немає, як і жодних штурмових дій в тому районі впродовж останніх кількох днів.

«Ми знову спостерігаємо інформаційні конвульсії до чергової «священної дати». Наближається 9 травня – головний фетиш російської воєнної міфології. Показово, що їхнє так зване СВО вже триває довше, ніж та війна, перемогу у якій росіяни святкують. Але ордени і медалі потрібні щорічно, тому населені пункти «захоплюються» хоча б у інформаційних повідомленнях», – додали в угрупуванні військ «Курськ».

Нагадаємо, у квітні російські війська окупували на 11,9% менше території, ніж у березні, попри те, що інтенсивність штурмів навіть зросла на 2,2%.

До слова, російська окупаційна армія поступово відмовляється від масових атак «живою хвилею» та переходить до нової тактики малих груп, яка може бути складнішою для виявлення і потенційно небезпечнішою для української оборони.