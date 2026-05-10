Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах

В Енгельсі Саратовської області сталася масштабна аварія на колекторі

У російському місті Енгельсі – масовий «фекальний апокаліпсис». У місті розливаються нечистоти. Тут трапилася аварія на колекторі, що призвела до затоплення дворів і перших поверхів будинків нечистотами з каналізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

В Енгельсі навіть запровадили надзвичайну ситуацію.

Саме з цього міста вилітають російські бомбардувальники, які вночі скидають ракети на голови українців.

Через аварію на колекторі постраждали щонайменше 200 тисяч росіян. Вони залишилися без води на всі травневі свята. Також постраждало їхнє житло, яке затопило фекаліями.

May 10, 2026

29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор. Спершу його почали лагодити, однак потім у місті почалися сильні опади. Ситуація стрімко погіршилася. Двори та перші поверхи багатоквартирних будинків почало заливати фекаліями. У місті ввели надзвичайну ситуацію муніципального рівня.

Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип’ячену воду або воду з пляшок.

У місті утворилося ціле озеро з нечистот. Для ліквідації аварії місцевій владі довелося закуповувати техніку аж у Ярославлі. В усьому місті попередили про відключення води через необхідність ліквідації аварії. Комунальники просять росіян нічого не викидати в унітази та раковини.

Без напору води відходи накопичуються у трубах росіян. Після ремонту каналізації місто накриє потік сміття.

Жителям Енгельса доведеться ще мінімум добу жити без води.

Нагадаємо, узимку місто Енгельс Саратовської області, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні, опинилося в катастрофічних умовах. Росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води.

Раніше Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ. Він є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.