Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах

Надія Карбунар
У місті утворилося ціле озеро з нечистот
В Енгельсі Саратовської області сталася масштабна аварія на колекторі

У російському місті Енгельсі – масовий «фекальний апокаліпсис». У місті розливаються нечистоти. Тут трапилася аварія на колекторі, що призвела до затоплення дворів і перших поверхів будинків нечистотами з каналізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

В Енгельсі навіть запровадили надзвичайну ситуацію.

Саме з цього міста вилітають російські бомбардувальники, які вночі скидають ракети на голови українців.

Через аварію на колекторі постраждали щонайменше 200 тисяч росіян. Вони залишилися без води на всі травневі свята. Також постраждало їхнє житло, яке затопило фекаліями.

29 квітня на вулиці Менделєєва в Енгельсі вийшов з ладу головний самопливний колектор. Спершу його почали лагодити, однак потім у місті почалися сильні опади. Ситуація стрімко погіршилася. Двори та перші поверхи багатоквартирних будинків почало заливати фекаліями. У місті ввели надзвичайну ситуацію муніципального рівня.

Росспоживнагляд рекомендував людям пити лише кип’ячену воду або воду з пляшок.

У місті утворилося ціле озеро з нечистот. Для ліквідації аварії місцевій владі довелося закуповувати техніку аж у Ярославлі. В усьому місті попередили про відключення води через необхідність ліквідації аварії. Комунальники просять росіян нічого не викидати в унітази та раковини.

Без напору води відходи накопичуються у трубах росіян. Після ремонту каналізації місто накриє потік сміття.

Жителям Енгельса доведеться ще мінімум добу жити без води.

Нагадаємо, узимку місто Енгельс Саратовської області, де базується стратегічна авіація, що завдає ударів по Україні, опинилося в катастрофічних умовах. Росіяни замерзають у власних квартирах через відсутність опалення та гарячої води.

Раніше Сили оборони атакували дронами аеродром «Енгельс» у Саратовській області РФ. Він є ключовою базою стратегічної авіації РФ, які завдають ракетних ударів по Україні.

Місто, із якого РФ регулярно атакує Україну, потопає у нечистотах
Дрони у повітряному просторі країн Балтії: влада Естонії звернулася до України
Круїзний лайнер із хантавірусом прибув до Канарських островів
Сирени над Венецією: на Бієнале увімкнули повітряну тривогу перед павільйоном Росії
У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам
Британці почали масово запасатися готівкою та консервами: що сталось

