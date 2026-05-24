«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
Співачка висловила співчуття постраждалим і наголосила, що біль від цієї атаки — спільний
фото з відкритих джерел, колаж: glavcom.ua
Співачка перебувала в Лондоні, коли Росія атакувала столицю: місцеві ЗМІ промовчали

Масований удар Росії по Києву в ніч на 24 травня – один із найруйнівніших обстрілів столиці за весь час повномасштабного вторгнення – лишився непоміченим британськими медіа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост співачки Олі Полякової у Facebook.

Сім'я лишилася під ударами

Під час нічної атаки співачка перебувала в Лондоні у робочому відрядженні – її чоловік Вадим Буряковський і молодша донька Аліса провели ніч у підвалі. Полякова написала, що дитина, яка зазвичай нічого не боїться, вперше за весь час війни «дуже сильно злякалася».

«Душу розриває від безпорадності, бо я далеко, а моя дитина сидить у холодному підвалі під звуки, від яких здригається земля», – написала Полякова.

Співачка висловила співчуття постраждалим і наголосила, що біль від цієї атаки – спільний. Удар, за її словами, забрав людські життя, зруйнував житлові будинки, торговельний центр, школи та бізнеси.

Лондон промовчав

Те, що справило на Полякову не менший удар – реакція британського медіапростору. Масована атака на Київ не потрапила ні в місцеві новини, ні на перші шпальти.

«Сьогоднішній кошмар, цей масштабний обстріл, від якого Київ у вогні, – про нього ніхто не сказав у місцевих новинах. Цього немає на перших шпальтах. Світ просто мовчить і гортає стрічку далі», – написала виконавиця.

За її спостереженнями, британці вже давно живуть своїм звичним, мирним життям, а українська війна для них перетворилася на «щось із минулого». Полякова розповіла, що іноді у відповідь на слова «я з України» чує здивоване запитання: «А що, у вас там ще війна? Вона хіба не закінчилася?»

Співачка закликала своїх іноземних підписників переглянути фото та відео з місць ударів і не мовчати. «Ми не маємо права мовчати!» – наголосила вона.

«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
скрин: FB сторінка Олі Полякової

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву із застосуванням шахедів, балістичних ракет та загрозою МБР. У місті зафіксовано влучання в житлові будинки в кількох районах.

До слова, Оля Полякова нещодавно оголосила, що бере паузу у випуску нових пісень в Україні та вирушає до Великої Британії для роботи над новим творчим проєктом.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

