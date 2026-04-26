Зеленський про окупацію ЧАЕС: Росіяни не усвідомлювали небезпеки зони відчуження

Окупанти облаштовували позиції в закритих лісах, пересувалися важкою технікою та вели артилерійські обстріли з території зони під час наступу на Київ

Президент України заявив, що перетворення Чорнобильської зони відчуження на арену бойових дій стало безпрецедентним викликом світовій радіаційній безпеці. За його словами, важко було уявити, що через десятиліття після катастрофи будь-яка держава наважиться використовувати цю територію для ведення війни. Про це пише «Главком».

Зеленський підкреслив, що дії російських військових у зоні ЧАЕС продемонстрували їхнє повне нерозуміння небезпеки об'єкта. Окупанти облаштовували позиції в закритих лісах, пересувалися важкою технікою та вели артилерійські обстріли безпосередньо з території зони під час наступу на столицю.

Крім того, загарбники нищили технічне обладнання та чинили тиск на персонал станції. Глава держави також нагадав, що частина українських захисників, зокрема бійці Нацгвардії, які охороняли ЧАЕС, досі перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

Додамо, що напередодні 40-х роковин трагедії колишній мешканець Прип'яті поділився з «Главкомом» фотографіями та відео квартири, яку він залишив п'ятирічною дитиною під час евакуації. Сталося це через півтори доби після вибуху на станції.

Будинок, у якому розташована квартира, досі стоїть. Багатоповерхівка, звісно, перебуває у занедбаному стані. Вхід до багатоквартирного будинку заріс деревами та кущами, сходи й фасад частково зруйновані. Проте, Михайлові вдалося піднятися на свій 16-й поверх.