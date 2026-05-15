«Мої сили скінчилися». Російська правозахисниця наклала на себе руки через війну та репресії

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Ніна Литвинова – російська правозахисниця та учасниця дисидентського руху, яка десятиліттями допомагала політв’язням у СРСР та Росії
фото: росЗМІ
У передсмертній записці вона згадала війну в Україні та політв’язнів РФ

Російська дисидентка та правозахисниця Ніна Литвинова померла після самогубства. У передсмертній записці вона пояснила свій вчинок війною Росії проти України та репресіями всередині РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ

Фрагмент записки опублікувала двоюрідна сестра Литвинової.

«Я всіх вас люблю і думаю про вас. Але я повинна піти, мені нестерпно жити. Відтоді як Путін напав на Україну і вбиває невинних людей, а у нас безкінечно саджають до в’язниць тисячі людей, які мучаться і гинуть там лише за те, що вони, як і я, проти війни та проти вбивств», – йдеться у тексті.

У записці правозахисниця також згадала режисерку Євгенію Беркович, драматургиню Світлану Петрійчук, Каріну Цуркан та інших ув’язнених у Росії.

«Я намагалася їм допомогти, але мої сили скінчилися, і я день і ніч страждаю від безсилля. Мені соромно, але я здалася. Будь ласка, пробачте мене», – написала Литвинова.

Ніна Литвинова була онукою радянського наркома закордонних справ Максима Литвинова та сестрою відомого радянського дисидента Павла Литвинова.

Вона займалася дослідженням океанів та брала участь у дисидентському русі ще з радянських часів. Правозахисний центр «Меморіал» повідомив, що Литвинова допомагала політв’язням із 1960-х років і продовжувала цю діяльність до кінця життя.

«Главком» писав, що рівень довіри та схвалення діяльності російського диктатора Володимира Путіна досяг найнижчих значень з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну. Негативна динаміка зберігається вже півтора місяця. Про це свідчать результати опитування державної російської соціологічної служби.

Аналітики зазначають, що стабільне падіння протягом шести тижнів свідчить не про випадкове коливання, а про формування стійкого тренду на розчарування серед російського населення.

