Звукорежисер зі Львова здобув першу в Україні статуетку Latin Grammy

Статуетка Latin Grammy – одна з найпрестижніших нагород у латиноамериканській музичній індустрії
фото: FB Volodymyr Punko
Нагороду між учасниками проєкту розділили троє, тож до України привезли дві статуетки

Звукорежисер Володимир Пунько зі Львова отримав статуетку Latin Grammy за роботу над альбомом іспанського гітариста Рафаеля Серраєта, записаним разом з оркестром Львівської національної філармонії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку звукорежисера у Facebook.

Музичний діалог між культурами

Альбом Y El Canto de Todas поєднує традиції Латинської Америки, Іспанії та академічної оркестрової культури. У записі взяв участь оркестр Львівської національної філармонії під керівництвом диригента Сергія Хоровця.

«Проєкт став музичним діалогом між культурами, у якому гітара виступає центральним голосом емоційної, яскравої та багатошарової звукової розповіді», – написав Пунько.

Звукорежисер відповідав за повний виробничий цикл – від запису до фінального мастерингу. За його словами, головним завданням було поєднати природне оркестрове звучання з технічною точністю.

Перший в Україні лауреат

Альбом переміг у номінації «Найкращий інструментальний альбом». Нагороду розділили між собою виконавець, продюсер і звукорежисер, тому до України приїхали дві статуетки – для Пунька та для Хоровця як продюсера.

Церемонія нагородження відбулася в MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Пунько не зміг бути присутнім особисто – його нагороду отримав Серраєт.

«Для мене честь сказати, що я – перший в історії України звукорежисер, який отримав таку нагороду», – зазначив Пунько. 

Latin Grammy Awards – щорічна премія Латинської академії звукозапису, яка відзначає досягнення в латиноамериканській музичній індустрії, насамперед для творів, записаних іспанською або португальською мовою.

Нагадаємо, торік співачка Джамала вступила до національної Академії мистецтва і науки звукозапису США – організації, що вручає премію Grammy. Це дало їй право голосу під час визначення переможців однієї з найпрестижніших музичних нагород світу.

