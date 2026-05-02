На вулиці польського міста знайдено тіло українця

На одній із вулиць польського міста Яроцин увечері 1 травня знайшли 35-річного українця, який не подавав ознак життя. Лікарі констатували його смерть, а поліціянти затримали його 21-річного земляка. Про це пише «Главком» із посиланням на TVP.

Пізно ввечері 1 травня перехожий помітив на вулиці Замковій чоловіка, який лежав на тротуарі й не подавав ознак життя. Навколо нього було багато крові.

Речниця місцевої поліції Агнешка Заворська розповіла, що на місце події відразу прибули правоохоронці та бригада швидкої допомоги. Лікарі констатували смерть чоловіка, а попередньою причиною назвали поранення гострим предметом.

Поліціянти встановили, що загиблий є 35-річним українцем, який мешкав у Яроцинському повіті. Слідчі вважають, що чоловіка вбили, однак причини наразі невідомі.

Перевіривши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці тієї самої ночі затримали 21-річного українця – теж мешканця Яроцинського повіту. Однак відомо, що станом на 2 травня йому не висунули жодних звинувачень. Поліція продовжує встановлювати обставини інциденту.

