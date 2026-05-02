На вулиці польського міста знайдено тіло українця
На одній із вулиць польського міста Яроцин увечері 1 травня знайшли 35-річного українця, який не подавав ознак життя. Лікарі констатували його смерть, а поліціянти затримали його 21-річного земляка. Про це пише «Главком» із посиланням на TVP.

Пізно ввечері 1 травня перехожий помітив на вулиці Замковій чоловіка, який лежав на тротуарі й не подавав ознак життя. Навколо нього було багато крові.

Речниця місцевої поліції Агнешка Заворська розповіла, що на місце події відразу прибули правоохоронці та бригада швидкої допомоги. Лікарі констатували смерть чоловіка, а попередньою причиною назвали поранення гострим предметом.

Поліціянти встановили, що загиблий є 35-річним українцем, який мешкав у Яроцинському повіті. Слідчі вважають, що чоловіка вбили, однак причини наразі невідомі.

Перевіривши записи з камер відеоспостереження, правоохоронці тієї самої ночі затримали 21-річного українця – теж мешканця Яроцинського повіту. Однак відомо, що станом на 2 травня йому не висунули жодних звинувачень. Поліція продовжує встановлювати обставини інциденту.

Раніше у столиці Польщі сталася моторошна трагедія, яка забрала життя українських громадян. У суботу, 21 березня, під час виконання ремонтних робіт у варшавській дільниці Урсинув спалахнула пожежа, внаслідок якої загинули четверо робітників.

Нагадаємо, у Польщі жорстоко вбили 38-річну жінку з Тернопільської області. Тіло 38-річної жінки виявили в коридорі при вході в багатоквартирний будинок. Зловмисником виявився 48-річний чоловік. Чоловік завдав жінці двадцять ударів ножем. Його затримали через три години після вбивства. За цей злочин передбачено довічне ув'язнення.

Крім того, на меблевій фабриці в польському місті Янків (Великопольське воєводство) верстат для обрізки дерева відрізав 18-річному українцю ноги.

Читайте також

У зведенні Генштабу буде новий рядок із кількістю знищених НРК
У зведеннях Генштабу з’явиться нова категорія втрат Росії
Сьогодні, 16:48
Обставини трагедії встановлюються слідчими
На Вінниччині водолази знайшли тіло чоловіка, якого шукали два дні
29 квiтня, 06:17
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
Атака на Одесу, заяви Трампа: головне за ніч
24 квiтня, 05:47
За попередніми висновками, причиною займання стало коротке замикання
На Білоцерківщині через несправний обігрівач загинуло літнє подружжя
23 квiтня, 18:49
У межах спецоперації з ліквідації місць незаконного виробництва, фасування і збуту проведено понад 280 обшуків у Києві та 10 областях
Збут психотропів: у Києві підозру отримали троє працівників мережі магазинів U420
22 квiтня, 18:53
Лілі Подкопаєва показала фото своєї мами
«Боролися до останнього подиху». Гімнастка Подкопаєва вперше висловилася про смерть мами
20 квiтня, 12:03
Богдан Сергеєв загинув під час атаки безпілотників
У Черкасах 14 квітня РФ вбила восьмирічного Богдана Сергеєва: деталі трагедії
15 квiтня, 19:13
Брітні Спірс почала лікування в реабілітаційному центрі
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
13 квiтня, 16:14
У цивільному житті В’ячеслав Ткаченко займався ремонтами
Десантник 90 днів пробув у окопі на самоті та відбивав штурми росіян
12 квiтня, 21:15

Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
Після «перемоги» над Іраном Трамп думає про ще одну війну – Politico
На вулиці польського міста знайдено тіло українця
На вулиці польського міста знайдено тіло українця
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
Ексголова розвідки Фінляндії назвав головну помилку США у війні з Іраном
Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем
Полювання на «шпигунів Моссаду»: в Ірані стратили двох чоловіків за співпрацю з Ізраїлем
Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії
Російський дрон залетів у повітряний простір Румунії
У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист
У Німеччині під час екскурсії у важкодоступній печері загинув турист

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
