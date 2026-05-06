Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»

Беккалоссі став чемпіоном Італії у складі «Інтера» у 1980 році

Беккалоссі помер у клініці у Брешії, де перебував на лікуванні

Чемпіон Італії з футболу у складі «Інтера» Еварісто Беккалоссі помер на 70-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

Після перенесеної у січні 2025 року хвороби та тривалого перебування у комі стан здоров'я Беккалоссі був критичним протягом року. Він помер у клініці у Брешії, де перебував на лікуванні.

Беккалоссі став чемпіоном Італії у складі «Інтера» у 1980 році. Разом із клубом він перемагав у кубку країни (1982 рік).

Через три роки півзахиснику знову вдалося здобути Кубок Італії у складі «Сампдорії». Також він виступав за італійські «Брешію» та «Монцу».

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).