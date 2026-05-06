Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»
Беккалоссі став чемпіоном Італії у складі «Інтера» у 1980 році

Беккалоссі помер у клініці у Брешії, де перебував на лікуванні

Чемпіон Італії з футболу у складі «Інтера» Еварісто Беккалоссі помер на 70-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ANSA.

Після перенесеної у січні 2025 року хвороби та тривалого перебування у комі стан здоров'я Беккалоссі був критичним протягом року. Він помер у клініці у Брешії, де перебував на лікуванні.

Беккалоссі став чемпіоном Італії у складі «Інтера» у 1980 році. Разом із клубом він перемагав у кубку країни (1982 рік).

Через три роки півзахиснику знову вдалося здобути Кубок Італії у складі «Сампдорії». Також він виступав за італійські «Брешію» та «Монцу».

Нагадаємо, під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін.

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

Теги: смерть НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скотт Паркер залишився без роботи
Аутсайдер чемпіонату Англії звільнив головного тренера
30 квiтня, 15:25
«Каноніри» вже перемагали іспанський гранд у цьому сезоні
«Атлетіко» – «Арсенал». Прогноз і анонс на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів Реклама
29 квiтня, 10:30
Лука Модрич планує зіграти на п’ятому Чемпіонаті світу
Модрич переніс операцію, але сподівається зіграти на п’ятому для себе Чемпіонаті світу
28 квiтня, 14:40
«Шахтар» мінімально переміг «Зорю» в матчі 21-го туру УПЛ
«Шахтар» дотиснув «Зорю» і зміцнив своє лідерство в Прем'єр-лізі
23 квiтня, 17:46
Артем Рибак став переможцем юнацького клубного чемпіонату світу-2025
Український талант Рибак за крок до підписання контракту із «Барселоною»
20 квiтня, 17:34
Гіфт Орбан почубився з тіфозі
Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном
20 квiтня, 12:52
«Гірники» марять поверненням на велику європейську сцену
На кону – 50 млн євро. Як «Шахтарю» пробитися до Ліги чемпіонів
17 квiтня, 21:00
Кіліан Мбаппе продемонстрував неабияку результативність
Одноклубник Луніна встановив унікальне досягнення в історії «Реала»
16 квiтня, 10:55
У 1997-2001 рр. Мітюков займав посаду міністра фінансів
Помер колишній міністр фінансів Ігор Мітюков
7 квiтня, 17:35

Новини

Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»
Чи здобуде перемогу клуб Забарного? Де дивитися півфінал Ліги чемпіонів «Баварія» – «ПСЖ»
«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
«Баварія» – ПСЖ. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
Хохоник третій сезон поспіль став найкращим асистентом баскетбольної Суперліги
«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ
«Реал» накинув оком на оборонця «Манчестер Сіті» – ЗМІ
Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»
Пішов з життя видатний ексфутболіст «Інтера»
«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів
«Арсенал» став п'ятим за вісім років клубом чемпіонату Англії у фіналі Ліги чемпіонів

Новини

Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46
День піхоти: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua