Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца



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Маккензи Фой

17-летняя Маккензи Фой появится на страницах испанской версии журнала Glamour

Пока поклонники юной звезды «Сумерек» Маккензи Фой дожидаются возвращения актрисы на большой экран в грядущей семейной сказке Disney «Щелкунчик и четыре королевства», сама Маккензи красуется на страницах октябрьского номера испанского Glamour в нежной фотосессии.

«Щелкунчик и четыре королевства» - это новое прочтение классической сказки, в котором юная Клара, получив необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Цель же сказочного путешествия – четвертое королевство, где главной героине придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

«Щелкунчик и четыре королевства» порадует зрителей появлением не только Маккензи Фой, сыгравшей главную роль, но и других звезд – в фильме снялись такие знаменитые актеры, как Морган Фриман, Кира Найтли, Хелен Миррен. Премьера картины в кинотеатрах состоится в декабре 2018.