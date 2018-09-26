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    Шоу-биз

    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца

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    Маккензи Фой - Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Маккензи Фой

    17-летняя Маккензи Фой появится на страницах испанской версии журнала Glamour

    Пока поклонники юной звезды «Сумерек» Маккензи Фой дожидаются возвращения актрисы на большой экран в грядущей семейной сказке Disney «Щелкунчик и четыре королевства», сама Маккензи красуется на страницах октябрьского номера испанского Glamour в нежной фотосессии.

    «Щелкунчик и четыре королевства» - это новое прочтение классической сказки, в котором юная Клара, получив необычный подарок на Рождество, отправляется в захватывающее путешествие по загадочным местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Цель же сказочного путешествия – четвертое королевство, где главной героине придется столкнуться с целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем.

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    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца
    Повзрослевшая звезда «Сумерек» Маккензи Фой снялась для модного глянца

    «Щелкунчик и четыре королевства» порадует зрителей появлением не только Маккензи Фой, сыгравшей главную роль, но и других звезд – в фильме снялись такие знаменитые актеры, как Морган Фриман, Кира Найтли, Хелен Миррен. Премьера картины в кинотеатрах состоится в декабре 2018.

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